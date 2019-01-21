影／這媽我還能要嗎！遼寧女童萌嗆陪讀母：妳孩子就是笨蛋

記者馬叔安／綜合報導

遼寧日前一個在讀幼稚園的女童和母親讀書時，疑似是因為學不會媽媽教的內容，雙方爆發口角，女童氣到垂淚大喊，「從今以後，妳的孩子就是笨蛋了」、「就妳這個媽媽我還能要嗎？」可愛的模樣與口才讓媽媽瞬間消了氣，還把女童嗆聲的樣子拍下來。母親說是因為女兒成績不好才教她，平常並不逼迫女兒。

▲女童和陪讀的母親「嗆聲」。（圖／翻攝自微博／燃新聞）

在公佈的影片中，穿著「小豬佩奇」圖案衣服的女童眼中含著淚，一會兒坐在書桌前對媽媽說道，「就妳現在這態度，能教我學習嗎？」一會兒她又背著雙手站著怒道，「妳的孩子就不是美女，妳以後別說『小美女上車』，行不？」

女童的母親表示，自己的教育理念就是，孩子上小學之前就是玩，自己2018年時還帶著孩子玩了半個中國，但是有一天學校的老師告訴她，女兒的成績落後了，「所以說我才突然間著急，而不是說我每天都在教孩子學習。」

▲女童和陪讀的母親「嗆聲」。（圖／翻攝自微博／燃新聞）

母親說，自己在批評女兒時也在哭，但當看到女兒開始「嗆聲」之後，「我突然間不生氣了，我發現這孩子太可愛了！」於是決定把孩子這個瞬間給記錄下來。

面對這位「爆氣」的女童，網友們表示，「這小孩兒太可愛了，太聰明了，太懂事了」、「小豬佩奇身上穿，我也成為社會人」、「以後犟嘴的時候在後面呢，姐妹加油吧」。