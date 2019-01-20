陳景峻站台「撕裂白色力量」？　何志偉：各種力量都要珍惜





▲何志偉社子市場掃街。（圖／記者蔣婕妤攝）

記者蔣婕妤／台北報導

台北市士林大同區立委補選戰20日是選前黃金周，白綠藍候選人陳思宇、何志偉、陳炳甫進入最後衝刺階段。選前頻頻公開力挺台北市長柯文哲的前北市副市長陳景峻，這回不挺柯家軍候選人陳思宇，晚間將替何志偉站台，此舉也被外界好奇是否是撕裂白色力量。對此，何志偉20日一早掃街時強調絕對不可能，「台灣有各式各樣的力量，我們都應該要珍惜。」

「友柯」陳景峻九合一選戰力挺柯文哲，甚至引起民進黨內不滿，這回立委補選他不替陳思宇站台，選擇替何志偉造勢，引起外界議論。何志偉受訪時強調，所有的站台行程都是中央黨部統一安排，自己就是勤走基層、聆聽基層聲音。媒體追問是否要「撕裂白色力量」，他回應，「台灣有各式各樣的力量，我們都應該要珍惜他們。」

至於是否刻意要給柯家軍顏色瞧瞧，何志偉表示，「不可能不可能！我們都是為了這一塊土地好，候選人努力勤走基層、蒐集民意，各式各樣的力量蒐集起來，就是台灣的力量。」

談及陳景峻與黨內關係，何志偉說，民進黨九合一大敗後，有很多要檢討的地方，現在是團結的時刻，團結都不一定力量大了，所以此刻更要謙卑、更要團結。

晚間將舉辦黃金周造勢大會，何志偉預告，前後任行政院長賴清德、蘇貞昌都會到場站台，不僅是要替自己加油，更重要的是要讓院長聽見基層的聲音，期盼市民期待的社子捷運線能讓院長聽到。

針對總統蔡英文是否能來站台，何志偉感嘆，台灣總統是全世界最難當的總統，要同時面對美國、大陸、日本、南韓等，時間上都交由中央黨部及總統府安排，他就是做好候選人的事情，也感謝蔡英文一路上給予的溫暖。

▼何志偉社子市場掃街、立委趙天麟站台。（圖／何志偉辦公室提供）