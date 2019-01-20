影／剛果憲法法院裁定「大選結果有效」！　高票落敗候選人怒：憲法政變

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剛果民主共和國去年底舉行總統大選，選委會10日宣布在野黨候選人齊塞克迪（Felix Tshisekedi）勝選，但因計票爭議狀況頻傳，讓敗選陣營憤而提出選舉無效之訴。不過，剛果憲法法院20日宣布，齊塞克迪以簡單多數當選新總統，讓第二高票的反對黨候選人法尤盧（Martin Fayulu）直呼這是一場「憲法政變」。

▲ 憲法法院20日宣布，齊塞克迪當選新總統。（圖／路透）

路透社報導，選委會10日公布初步計票結果，齊塞克迪拿下38.57%選票勝出，贏過法尤盧。但消息一出，全國各地出現抗議示威活動，砲轟當局的選舉結果有問題，而法尤盧則是拒絕接受選舉結果，並向憲法法院提出上訴。

▲ 最大在野黨領袖齊塞克迪。（圖／路透）

當時法尤盧陣營就曾砲轟對手陣營，此一結果是即將卸任總統的卡比拉（Joseph Kabila）所設計的一場「選舉政變」，目的是阻止他當選，因為不僅僅投票期間更出現許多無法投票的狀況，另據教會所提供的數據，法尤盧是以62%的得票率勝過僅拿下16.93%的齊塞克迪。

不過，就在剛果民主共和國憲法法院20日宣布齊塞克迪當選新總統後，支持者們紛紛走上街頭歡慶憲法法院所做出的判決，而政府發言人曼德（Lambert Mende）也對此一結果表示歡迎。

▲ 齊塞克迪支持者上街歡慶。（圖／路透）

消息一出，法尤盧難以接受。他發聲明表示，「就在剛剛，憲法法院再再顯示它是為獨裁政權服務…因為它讓這個錯誤的結果生效，（並啟動）一場憲法政變。」

報導指出，若法尤盧的支持者拒絕接受選舉結果，動亂可能會進一步加劇。根據聯合國人權辦公室（U.N. human rights office）數據顯示，過去一周已有34人死亡、59人受傷，且有高達241人被「任意逮捕」（arbitrary arrests）。

▼ 反對黨候選人法尤盧（Martin Fayulu）。（圖／路透）