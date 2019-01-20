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1萬2訂「暗網神秘箱」！沾血紙巾、發臭腐肉　他們開箱開到超崩潰

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影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。 

國際中心／綜合報導

「暗網」一直以來都是一個極其神秘的存在，其內包含的內容更不乏血腥、黑暗以及駭人。不過世界上就是有「不怕死」的人，對於暗網的一切都躍躍欲試，更有國外Youtuber大膽的從暗網直接訂購「驚喜包」開箱，想要看看裡面到底會放有甚麼東西。

Youtuber「艾力克斯（Alex Meiner）」先前在個人頻道上，放出開箱從暗網購買的神祕箱影片，在拆開箱子前，他還謹慎的戴上手套，作為保護自己的裝備，接著他拿到將紙箱割開之後，最先映入眼簾的竟是一封信跟一對防撞空氣袋。

隨後艾里克斯開始讀起了這封信，「親愛的朋友，生命是一個神祕的東西，一個非常骯髒的神祕東西，你無法得知你觸碰到的是甚麼，或是甚麼隱藏在大家的生活背後。」他露出了疑惑的表情，接著拿出了一個粉紅色的袋子，從中取出一個USB硬碟、一包白色不明粉末、一個沾有白色粉末的不明器具、一罐使用過的女性香水。

不過隨著開箱的東西越來越多，艾力克斯發現事情的走向好像越來越不對勁，因為他拿出一把沾有粉色固體、有點生鏽的刀片，接著他拿出了一片上面有著「PLAY ME（播放我）」的DVD，不過他顯然不大想看裡面有甚麼東西，還跟觀眾立下觀看數破多少時他才要將影片內容放出來的約定。最後，艾力克斯又從箱子裡拿出一個繃帶、一樣木製器具、一台超舊、可以開機的iPad，每一樣東西的組成都讓覺得超詭異超莫名，並且帶有深深的恐懼感。

▼帶血的螺絲起子。（圖／翻攝自YouTube／Jude Somers

▲▼（圖／翻攝自YouTube／Jude Somers）

其實艾力克斯不是第一位開箱暗網秘密包裹的Youtuber，另一名Youtuber「Jude Somers」也一樣在家開箱收到的包裹，他一樣先戴上手套，接著他拿出一包 濕紙巾、一對拳擊手套、一隻舊手機、不知名的透明化學液體一罐、一隻臭臭的玩偶熊、黑色超噁味道的詭異東西、白色藥丸、一貫刮鬍水、帶有滿滿血跡的螺絲起子還有一台舊iPad。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

這樣的一個奇怪神秘箱要價300英鎊（約1萬2台幣），但裡面的東西沒一樣看起來的是有價值的，甚至像是人家不要的廢棄物；甚至還有其他開箱者收到「一箱冷凍肉」，裡面還有一張他被跟蹤所拍下的照片，讓該名Youtuber直呼在也不敢在暗網上買東西了，也有人開箱開到沾滿乾涸血跡的紙巾、一本奇怪的日記、一些動物的「腿」，還有裝有動物腐肉的塑膠袋跟一隻叉子，把觀眾跟Youtuber本人都嚇壞了。

不過細看這些神秘箱裡面的東西，總有幾樣讓人不自覺的感到毛骨悚然，甚至可能跟一件或多件命案、失蹤案有牽扯關聯，不過在被揭開真相到底為何之前，還是勸大家看看影片、過過乾癮即可！

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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關鍵字：暗網,神秘箱,驚喜箱,恐怖

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