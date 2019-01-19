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快訊／張惇涵入總統府發言團隊　黃重諺主導輿論戰情、林鶴明掌社群

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▲桃園市政府新聞處長張惇涵指出，桃園市刊《桃園誌》改版是「好的不變，變得更好」。（資料照／桃園市政府提供）

▲前桃園市政府新聞處長張惇涵入總統府。（資料照／桃園市政府提供）

記者陶本和／台北報導

總統府發言人林鶴明19日表示，從去年底開始，總統府逐漸加強對外新聞聯繫作業，也逐步針對相關的分工與業務內容進行重新的定位，敲定邀請前桃園市政府新聞處長張惇涵進入總統府團隊，未來仍將由黃重諺、林鶴明和張惇涵3人負責總統府整體新聞聯繫工作。

林鶴明表示，張惇涵過去四年擔任桃園市政府新聞處長，不但有非常豐富的新聞聯繫經驗，在推動地方政務上也有許多創意的成果，順利協助鄭文燦市長連任成功。總統府將借重他的豐富歷練與創新觀點，協助總統府相關新聞聯繫工作的推動。

府方人士表示，未來仍將由黃重諺、林鶴明和張惇涵負責總統府整體新聞聯繫工作。但在分工上，因應整體局勢的需要，黃重諺將會負責主導整體輿論戰情的統籌，林鶴明則將著重在強化經營總統網路社群工作，張惇涵則將協助承接新聞聯繫工作。

府方人士指出，由於社群時代，傳統新聞媒體和社群媒體彼此交互影響，實務上的運作幾乎是整合在一起，所以整體來說還是打「群組戰」，但透過強化人力，增加運轉效能擴大戰力，因應新的挑戰。

至於關於總統府人事，府方人士表示總統日前就有表示會有調整，後續若有調整會再向外界說明。

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