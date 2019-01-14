台灣大春節送大紅包　最大獎月租費直接打5折

▲農曆春節9天連假即將到來，台灣大哥大今（14）日宣布，從1/15至2/28日止，將推出全新「豬來運轉」活動，連續45天，天天送出春節5大紅包的優惠。(圖／記者洪聖壹攝)

財經中心／綜合報導

農曆春節9天連假即將到來，台灣大哥大今（14）日宣布，從1/15至2/28日止，將推出全新「豬來運轉」活動，連續45天，天天送出春節5大紅包的優惠，包括首年月租打5折、日韓新馬漫遊上網吃到飽最高減免7,500元、帳單折抵1,000元、國內通話金8,880元和momo購物333元的折價券等，讓用戶過個驚喜連連的春節假期。

台灣大從明（15）日開始在全省直營、加盟門市啟動「豬來運轉」活動，針對申辦588以上手機或單門號專案符合資格之新申辦、攜碼或續約的用戶，將可享5大優惠天天抽的活動，其中最吸睛的月租打5折好康，每天將會有5個名額，若以699單門號專案為例，幸運兒可享前12個月月租費直接對折優惠，換算下來，每天不到12元，就享有上網吃到飽、網內通話免費、網外40分鐘，再送4,800元的國內通話金。

此外，還有日韓新馬漫遊上網吃到飽最高減免7,500元、帳單折抵1,000元、國內通話金8,880元和momo購物333元的折價券等許多優惠。在漫遊部分，台灣大表示，原本日租型漫遊每日399元上網吃到飽，優惠後，單國單次使用每日只要149元，最高可連續使用30天。

這次的春節連假長達9天，許多人會選擇在這段時間追劇、出遊拍照打卡，也會有華僑返台過年，面對這樣長天期的上網需求，台灣大表示，從1/17至2/11日止將推出「4G加價購10日吃到飽」優惠方案，10日上網吃到飽只要666元（原價900元），即可享有連續240小時上網吃到飽不降速的快感。另外，用戶只要透過台灣大客服APP或手機直撥53588，即可快速申購「4G加價購」優惠專案。

▲春節將至，亞太電信特別推出「月租177流量大紅包」。（圖／業者提供）

除了台灣大搶攻春節連假商機外，亞太電信日前也宣布推出網路門市獨家的「快閃177流量紅包加碼送活動」，月租費只要177元就能享有「17GB免費飆網+輕速吃到飽」的超殺優惠，活動限時7天，從本月11日上午11點開始搶辦至17日晚上12點，只要是新申辦或攜碼申辦成功的用戶，即享每月17GB免費上網流量，超量再享1Mbps上網吃到飽，網外/市話30分鐘免費打，網內通通免費，超量每分鐘只要1塊錢。

中華電信日前也宣布，為了搶一波新年商機，即日起至108年2月28日止，凡購買iPhone XS Max、iPhone XR，並搭配「新精選購機方案」或「大4G購機方案」，月付999元和1,199元，即可享購機折價2,000元優惠。若是選擇月付1,399元以上資費，iPhone最高現折4,000元。中華電信行動VIP客戶最高還可再享5,000元優惠。除此之外，中華電信還特別針對舊機換新機方案，加碼贈1,000元購機優惠。

▼中華電信針對iPhone XS Max、iPhone XR二款機型推出限時折價優惠。（圖／中華電信提供）