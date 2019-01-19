女同事郵件中赫見「考評只給我22分？」　女妨害秘密罰1萬元

▲何女因同事于女未登出帳號而發現于女給他超低的考核成績，向同事吐苦水，因此遭判拘役10日。（圖為示意圖，與新聞事件無關／達志示意圖）

記者陳凱力／新竹報導

一家位於新竹的知名生殖醫學中心，因「員工互打考核」成績過低向同事抱怨而引起妨害秘密的告訴。何女在某次使用電腦時，因同事于女未登出帳號而發現于女給他超低的考核成績，因此向同事吐苦水，于女發現自己的帳號遭侵入且考核成績遭曝光，一怒告上法院且態度強硬，不願和解，何女因此遭判拘役10日，易科罰金1萬元。

判決指出，新竹市一家知名生殖醫學中心，每季都依員工相互考評，做為考核成績，考核結果再送診所的負責人，用來計算績效獎金及續約的標準。只是，一名何姓女員工在2017年10月間診所使用公共電腦時，無意中發現同事于女用完電腦尚未登出就離開，何女竟點入于女的e-mail內，進而發現對方給自己的超低考績。

何女發現，滿分100分的考核中，對方竟只給了自己22分，便向2個同事抱怨于女給自己的成績過低，後來于女得知自己考評他人的成績遭何女外洩，氣得怒控對方妨害秘密罪嫌。

何女向檢警表示，自己並非故意去看的，而是不小心看到的。只是，事後雙方就和解部份，因于女堅持不願和解，所以一直無法達成共識。

新竹地院法官認，何女與于女在案發時是同事，看到考核評量表內容除了是診所考核制度的資訊外，也知道于女絕不願意內容遭洩漏，但何女仍輕率將考核秘密洩漏給其他同事，已侵犯隱私，且雙方無法和解，迄今也未賠償損失或取得諒解，因此依無故洩漏因利用電腦或其他相關設備知悉或持有他人之秘密罪，判拘役10日，易科罰金1萬元。

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