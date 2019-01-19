「最爽工作」拍照渡假年薪300萬！　跟著英國這家人環遊5大洲

▲ 三餐、住宿還有一切旅遊費用都由這家人包辦，受聘者只要負責拍出美美的照片！（圖／取自免費圖庫Pixabay）



國際中心／綜合報導

環遊世界幫人拍照就能入袋300萬，這樣的「最爽工作」真實存在！英國有一家人正在尋找家庭攝影師，工作內容是陪他們到處玩、捕捉美麗的瞬間，就能擁有年薪8萬英鎊（約新台幣300萬）。這家人表示，他們在美國、歐洲、澳洲等地都有度假屋，也預計前往巴西里約嘉年華、摩納哥和阿布達比F1世界一級方程式錦標賽，還要去馬爾地夫潛水。

共享攝影網路平台Perfocal公開了這則誘人的招聘消息，引發廣大迴響。這家人要求一次出門外拍最多3個月，一天至少工作10小時，一年也有30天的假期可用，而工作開始後完全配合、準備好隨時出發。他們在寫給Perfocal的信中坦言，「這是個很棒的機會，不過也是個很大的承諾。」

除了工作時間需要高度配合，受聘者至少要有5年攝影經驗，也需經過背景審查。不過，三餐、住宿還有一切旅遊費用都由這家人包辦。如果表現不錯，也會考慮再續約一年。他們表示，從去年9月就在招聘了，希望能找到又會拍照、又相處得來的攝影師。這家人的旅程從今年2月開始，心動的人可別錯過2年賺進600萬的機會！