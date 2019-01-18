　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

蘇揆下令100%安檢！　桃機大陣仗…航警站兩排「像演戲」

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼防堵非洲豬瘟，桃機大陣仗檢查隨身行李。（圖／讀者提供）

▲防堵非洲豬瘟，桃機大陣仗檢查隨身行李。（圖／讀者提供）

記者崔至雲／台北報導

農曆年將到，未來2週將是旅客入境高峰，行政院長蘇貞昌日前到桃園機場視察非洲豬瘟防疫狀況，認為手提行李檢查要達100％。有讀者今（18日）天向《ETtoday新聞雲》指出，「桃機大陣仗檢查隨身行李，感覺就像演戲一團亂。只問有沒有帶肉製品，回答沒有的就往前走。偶爾會打開隨身行李，檢查時間頂多講5秒鐘。」

蘇貞昌日前到桃園機場視察非洲豬瘟防疫狀況後大為光火，怒轟行李無法100%檢查，他也立即指示農委會防檢局及海關針對高風險地區旅客進行100%的檢查。而農委會表示在不擾民、不影響各部會作業狀況下，將長期作戰，並在桃園機場建立3道防線，力阻旅客違規攜帶肉類品入境。第一道防線為空橋出口，第二道防線設於證照查驗台前方，第三道防線位於託運行李轉盤及海關行李檢查台，由防檢局檢疫犬加強行李檢查，海關於紅綠線行李檢查檯作最後防線攔查。

▲▼防堵非洲豬瘟，桃機大陣仗檢查隨身行李。（圖／讀者提供）

▲旅客表示，檢查就像演一場戲一樣，航警站兩排，場面很亂。（圖／讀者提供）

不過，有讀者今（18日）天向《ETtoday新聞雲》指出，「桃機大陣仗檢查隨身行李，感覺就像演戲一團亂。只問有沒有帶肉製品，回答沒有的就往前走。偶爾會打開隨身行李，檢查時間頂多講5秒鐘。」「一出空橋就設點，兩排長桌，旅客走中間，很亂。基本上，只能算是抽檢。」，一些檢查人員一直念「有攜帶肉製品的旅客自行拋棄以免受罰」。

據了解，配合「桃機疫區重點班機登機門手提行李專案」，航警局人員連續兩天針對大陸等非洲豬瘟疫區來台的旅客防疫檢查，而為了落實並加快行李抽檢速度，警政署今天調撥110名警力支援桃機。

防檢局局長馮海東表示，這樣的稽查都是為了因應非洲豬瘟的入侵，希望大家共同提高防疫的概念，可能會有些時間上的耽擱，但是還是需要這樣的提醒，希望不小心將肉品帶入的民眾可以自行丟棄，或是告訴身邊的親朋好友，來台時就是不能帶任何肉品。

對於民眾質疑「未達到100％檢查」，馮海東則說，「我不在現場不請楚狀況」，但應有做到100％檢查。

▲▼防堵非洲豬瘟，桃機大陣仗檢查隨身行李。（圖／讀者提供）

▲農委會表示，未來2週將是旅客入境高峰，手提行李檢查要達100％。（圖／讀者提供）

其他人還看...

全面防非洲豬瘟！今起建立3道關卡　力阻旅客違規帶肉類品入境

桃機手提關卡「只針對疫區旅客」　陳吉仲實測：增加7至15min

ET快訊
史上頭一遭！死囚「橡皮圈勒頸」自殺　早點名室友嚇壞
澳洲海灘撿到「3條果凍姊夫」超肥大　神人解答「長知識」
快訊／noovy吉他手Hank宣布退團！突拋震撼彈「原因曝光

關鍵字：豬瘟疫情,防檢局,防疫,檢疫豬,非洲豬瘟,豬瘟,桃機

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

丁字褲露美臀！基隆「長腿辣妹」本尊神到了　1.3萬人全跪：求別轉身

入冬最強冷氣團週日到！北急凍11℃「冷5天＋3天雨」　合歡山有望降雪

分手4個月！渣男裸照威脅當X友「錯字連發」　網肉搜出本尊...結局大逆轉

蘇揆下令100%安檢！　桃機大陣仗…航警站兩排「像演戲」

紅色束帶超惱人！她「狂摳死結5min」拆不開...網揭快速開法：1秒就開了

人妻超狂復仇！他沒洗碗　上班一開便當「20顆檳榔配白飯」嚇傻…苦吞

別讓照顧者不開心！過年返鄉這6大類「爆炸句型」千萬別說

澳洲海灘撿到「3條果凍姊夫」超肥大　神人解答...網筆記：長知識了

遠見／香港第三波移民潮　港人為什麼最愛台灣？

理財周刊／快樂公益逗陣行　熟齡罕疾生命依然煥彩

出來就乎死！400人夜圍南檢　警築人牆戒備密道送走3虐嬰嫌

拿盤子學老爸開車沒料到是惡整　兒子下秒「滿臉墨水」全家笑翻

「36H李毓芬」認了影片是她！　 替前夫還債「做了件傻事」

林依晨一套路張彬彬就掉坑　「假摔真公主抱」甜到笑出來

火箭少女「開全麥」！　孟美岐hold場、楊超越又悲劇了

蔡昌憲唇語猜出「我要當爸了」爆哭！　 空姐老婆報喜：一次就中

84歲失智母到幼稚園接小孩 記憶錯亂忘女兒「畢業30年」

脫了！李沛旭大露「國際級美背」　蔡淑臻一旁當POSE指導XDD

中壢韓式燒肉小菜、肉吃到飽　一人399...還有「大醬鍋」能吃

衝上台搶吉他嗆：不給志賢面子　官員醉後耍官威觀光局記兩過

丁字褲露美臀！基隆「長腿辣妹」本尊神到了　1.3萬人全跪：求別轉身

入冬最強冷氣團週日到！北急凍11℃「冷5天＋3天雨」　合歡山有望降雪

分手4個月！渣男裸照威脅當X友「錯字連發」　網肉搜出本尊...結局大逆轉

蘇揆下令100%安檢！　桃機大陣仗…航警站兩排「像演戲」

紅色束帶超惱人！她「狂摳死結5min」拆不開...網揭快速開法：1秒就開了

人妻超狂復仇！他沒洗碗　上班一開便當「20顆檳榔配白飯」嚇傻…苦吞

別讓照顧者不開心！過年返鄉這6大類「爆炸句型」千萬別說

澳洲海灘撿到「3條果凍姊夫」超肥大　神人解答...網筆記：長知識了

遠見／香港第三波移民潮　港人為什麼最愛台灣？

理財周刊／快樂公益逗陣行　熟齡罕疾生命依然煥彩

大立光砸18億元取得新廠房　總面積逾萬坪

女團被規定「要有女明星自覺」　接到冰淇淋代言爽翻！

理科太太超短熱褲好辣　甜牽老公跑趴：終於有女人味了

丁字褲露美臀！基隆「長腿辣妹」本尊神到了　1.3萬人全跪：求別轉身

客運業春節鬆綁「7休1」司機最多可連上9天班　有意新增2條件

女兒找不到「通報失蹤」　警臨檢查獲老夫妻：我們在遊山玩

大新竹雙首長聚焦　觀光交通喝好水都有共識

桃園春節公路疏運預估易塞　3大熱點籲用路人避開

入冬最強冷氣團週日到！北急凍11℃「冷5天＋3天雨」　合歡山有望降雪

理科太太露美腿跑時尚趴　理科先生「乖乖幫拎包」放生老婆耍性感

生活熱門新聞

60kg巨蟒斷三截　台鐵司機下..

她被甩怒嗆渣男！男友吐真相：剩..

行政助理上班狂耍廢　年終6個月

剝玉米驚見灰白色膿包　內行人大..

嘉義到澎湖1H！百麗新船3月起..

機車發不動！公主嗆他不幫「難怪..

她深夜下班沒半通阿嬤未接來電！..

吃巨尾泰國蝦！剝殼驚見超虧本詐..

機車踏板出現陌生黑背包　他上班..

交大碩求職5個月！苦嘆：高學歷..

公園聊「平方差」好崩潰　神人解..

「全聯」全台951家分店！網驚..

冷空氣升級冷氣團！北部低溫探1..

20年烘衣機端出「整塊芝麻蛋糕..

更多熱門

相關新聞

110員警支援防疫　入境旅客行李將全面安檢

為貫徹行政院的國境防疫全面升級指示，警政署派遣110名保安警力針對中港澳地區飛抵台灣班機全面實施手提行李安檢措施，防止旅客違規攜帶豬肉食品入境，造成非洲豬瘟疫情蔓延擴散。

陳吉仲實測桃機關卡：增加7至15min

非洲豬瘟防疫　機場百分百檢查何錯之有

防非洲豬瘟　桃機三道防線

港驚見豬屍　居民憂非洲豬瘟海漂

讀者迴響

發燒話題

王令麟 肉圓惡爸 習近平 范筱梵 廖峻中風 林佳龍 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 謝佳見 徐若瑄 地震 KKBOX風雲榜 印尼海嘯 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 蔡英文 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 小鬼 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 水行俠 孫安佐 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 楊謹華 賴清德 板南線 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 金球獎 盛竹如 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 王傳一

熱門新聞

60kg巨蟒斷三截　台鐵司機下車傻住

她被甩怒嗆渣男！男友吐真相：剩半年壽命

Tony帶兒去美國　隋棠不捨送機

吃到倒吊子檳榔倒地　翁送醫不治

行政助理上班狂耍廢　年終6個月

母逼「三太子割肉還親」！桃園童拿刀自割　

屬「豬」或姓「朱」有好康

快訊／女童遭桌夾亡　母崩潰：她沒死

理科太太被老蕭狂撩電暈！全程露少女甜笑

STUDIO A i8手機不用一萬

沒去婚禮「大方包3600」還被嫌少退回！澎恰恰怒了

賀一航兒被砍12刀！第一次看爸哭

白家綺結婚3個月「分房睡」！

剝玉米驚見灰白色膿包　內行人大讚

養狗10年！他手裡全空了：剩1撮毛

更多

最夯影音

更多

出來就乎死！400人夜圍南檢　警築人牆戒備密道送走3虐嬰嫌

拿盤子學老爸開車沒料到是惡整　兒子下秒「滿臉墨水」全家笑翻

「36H李毓芬」認了影片是她！　 替前夫還債「做了件傻事」

林依晨一套路張彬彬就掉坑　「假摔真公主抱」甜到笑出來

火箭少女「開全麥」！　孟美岐hold場、楊超越又悲劇了

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

雲端最有錢 讓你變有錢

1/16起，每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面