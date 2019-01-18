蘇揆下令100%安檢！　桃機大陣仗…航警站兩排「像演戲」





▲防堵非洲豬瘟，桃機大陣仗檢查隨身行李。（圖／讀者提供）

記者崔至雲／台北報導

農曆年將到，未來2週將是旅客入境高峰，行政院長蘇貞昌日前到桃園機場視察非洲豬瘟防疫狀況，認為手提行李檢查要達100％。有讀者今（18日）天向《ETtoday新聞雲》指出，「桃機大陣仗檢查隨身行李，感覺就像演戲一團亂。只問有沒有帶肉製品，回答沒有的就往前走。偶爾會打開隨身行李，檢查時間頂多講5秒鐘。」

蘇貞昌日前到桃園機場視察非洲豬瘟防疫狀況後大為光火，怒轟行李無法100%檢查，他也立即指示農委會防檢局及海關針對高風險地區旅客進行100%的檢查。而農委會表示在不擾民、不影響各部會作業狀況下，將長期作戰，並在桃園機場建立3道防線，力阻旅客違規攜帶肉類品入境。第一道防線為空橋出口，第二道防線設於證照查驗台前方，第三道防線位於託運行李轉盤及海關行李檢查台，由防檢局檢疫犬加強行李檢查，海關於紅綠線行李檢查檯作最後防線攔查。

▲旅客表示，檢查就像演一場戲一樣，航警站兩排，場面很亂。（圖／讀者提供）

不過，有讀者今（18日）天向《ETtoday新聞雲》指出，「桃機大陣仗檢查隨身行李，感覺就像演戲一團亂。只問有沒有帶肉製品，回答沒有的就往前走。偶爾會打開隨身行李，檢查時間頂多講5秒鐘。」「一出空橋就設點，兩排長桌，旅客走中間，很亂。基本上，只能算是抽檢。」，一些檢查人員一直念「有攜帶肉製品的旅客自行拋棄以免受罰」。

據了解，配合「桃機疫區重點班機登機門手提行李專案」，航警局人員連續兩天針對大陸等非洲豬瘟疫區來台的旅客防疫檢查，而為了落實並加快行李抽檢速度，警政署今天調撥110名警力支援桃機。

防檢局局長馮海東表示，這樣的稽查都是為了因應非洲豬瘟的入侵，希望大家共同提高防疫的概念，可能會有些時間上的耽擱，但是還是需要這樣的提醒，希望不小心將肉品帶入的民眾可以自行丟棄，或是告訴身邊的親朋好友，來台時就是不能帶任何肉品。

對於民眾質疑「未達到100％檢查」，馮海東則說，「我不在現場不請楚狀況」，但應有做到100％檢查。

▲農委會表示，未來2週將是旅客入境高峰，手提行李檢查要達100％。（圖／讀者提供）

其他人還看...

全面防非洲豬瘟！今起建立3道關卡 力阻旅客違規帶肉類品入境

桃機手提關卡「只針對疫區旅客」 陳吉仲實測：增加7至15min