社區幫APP攝影比賽　拍出在地好故事

圖、文／有無科技提供

2019年新年新氣象，有無科技社區幫推出「掌握美景」攝影比賽，以「在地」為主題，只要下載社區幫App以手機號碼註冊成為幫友，不限拍攝類型及拍攝裝置相片上傳「社區幫」App，即可獲得新申裝中華電信MOD加碼300元看片金，第一名可獲得家樂福3,000元禮券，活動至2019年1月30日止。

有無科技表示，藉由攝影比賽，讓居民充分感受社區的核心價值， 就是建立溫馨而緊密的在地關係。社區幫「掌握美景」攝影比賽推出不到一週，就已超過百件作品上傳，反應熱烈，其中包含擁有超過2萬名粉絲的知名部落客Taylor亦共襄盛舉，更有參賽者上傳相片並留言：「於社區幫裡的體驗，會讓他想起外婆家，那裡的人們敞開心胸、樂於分享，把社區附近居民當作家人看待」，引起在地住戶共鳴，紛紛留言鼓勵。

有無科技社區幫透過Logo中四種顏色圖象的表示意象：「Local在地」、「People關係」、「Love温馨」及「Connection緊密」，表達不僅止於服務，而是凝聚在地的一股助力，持續為幫友創造情感交流和感動的機會。社區幫希望藉由攝影比賽提醒幫友，生活周遭有許多美麗的風景，卻常被忽略和破壞，尤其是天天居住如避風港的社區，需要大家共同珍惜與愛護。

詳情洽社區幫官網：https://www.localbond.tw。