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「公然抗命」是反話　台南市警局長黃宗仁：應記功一次！

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▲台南市警察局長黃宗仁（右），親自對市警四分局交通組長郭榮木，給予加油鼓勵。（圖／記者林悅攝）

▲台南市警察局長黃宗仁（右），親自對市警四分局交通組長郭榮木，給予加油鼓勵。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

台南女童虐死案，數百人聚集在台南地檢署前聚集要向嫌犯討公道，警方在處理飆車族事件時，發生市警四分局交通組長郭榮木向直播鄉民嗆聲事件，衍生警局檢討郭員「抗命」事件，台南市警察局長黃宗仁18日親自對當事人郭榮木給予加油鼓勵，黃宗仁說「抗命」是反話，郭員應記功一次！

台南市警局長黃宗仁18日在台南市議會說，群眾聚集事件，執勤警同仁2天2夜沒有睡覺，盡力在現場維持秩序，接著又要召開檢討會議，他覺得所有員警已經盡全力，而且把事情處理得很順利，但現場狀況很多，關鍵的一個動作，所有幹部要採取斷然措施，對脫序違法的行為全面壓制，讓事情順利圓滿。他只是為了讓現場已經2天沒有睡覺、精神緊繃的同仁「醒」過來，黃宗仁說：「我說你怎能可以抗命，斷然處置，我給你記功一次。」，這是激勵說法，並無他意。

黃宗仁還說，這次事件有2位警察同仁立功，除了郭榮木外，另一位則是保大副大隊長張翊雋，他把飆車族擋下來，處理得宜，將給予記功2次。

據了解，1月16日下午至17日凌晨，台南地檢署前聚集約數百人，守候該處為女童討公道，台南市警局出動1百多名警力在場戒護，由轄區市警四分局長蔡進閱當現場指揮官，雖然四分局長蔡進閱曾3度以大聲公向現場集民眾溫情喊話，但群眾仍不走人，而且越晚越多人。

期間有人駕改裝汽機車在南檢附近兜圈子，不時鳴喇叭，但到凌晨1時40分左右，有飆車族公然在地檢署側門來回繞行叫囂，並與現場民眾相呼應高聲吶喊，公然挑戰公權力，四分警長蔡進閱原本下令先蒐證事後再究辦，沒想到飆車族愈來愈猖狂，市警局要求先將飆車族攔下來，查證身分，由台南市保大警方先將飆車族攔車壓制，這時群眾起哄大喊警察打人，直播的民眾也起鬨跟著喊，並將鏡頭對向警方，叫警方放人，群眾也包圍警力，一度造成混亂，氣氛緊張。

市警四交通組長郭榮木聽到「警察打人」這句話再也忍不住，不顧高層之前所下「不要與民眾衝突」的命令，對著持手機直播的民眾嚴詞嗆說：「難道警方要對這些按喇叭、飆車的飆車族視而不見？」，此話讓直播民眾自己關掉直播，還有直播主說這些人不守交通規則，被取締活該，不要被模糊焦點。現場警方依法處理，將這些車族依道交修例開單告發後放人，而平息這場混亂。

台南市警局務會報中，郭榮木違反上級命令，向民眾嗆聲的舉動被點名，要求說明經過，郭榮木坦承抗命，但強調跟四分局長無關，四分局長蔡進閱雖指責郭員抗命行為，但私下卻建議市警局，郭員適時展現警方公權力，現場處理得宜，應該記小功「懲處」，市警局則回應，會裁量這「處分」輕重。

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