英國病人狂盧「拒絕亞洲醫生」　櫃台一句話讓對方閉嘴

▲克尚認為，醫療場所不應該有任何歧視。（圖／翻攝自推特／Dr Punam Krishan）



國際中心／綜合報導

英國女醫生克尚（Punam Krishan）15日在推特分享一則經歷，引發許多迴響。當時有病患在櫃台爭論，認為克尚來自亞洲，便說「我不想要亞洲醫師。」沒想到櫃台幾句話就讓對方成功閉嘴，讓克尚替自己的醫療團隊感到好驕傲。

《每日郵報》報導，克尚的診所位於蘇格蘭的城市格拉斯哥（Glasgow），當時有病患提到自己不想要接受亞洲醫師的診斷，櫃檯則無奈表示克尚是蘇格蘭人，但病人繼續質疑「她看起來不像蘇格蘭人。」櫃檯人員則反問，「那麼蘇格蘭人應該長怎樣？」

Patient “I don’t want an Asian doctor”



Receptionist “she is Scottish”



Patient “she doesn’t look Scottish.”



Receptionist “what do Scottish people look like?”



Silence. Appointment card taken. So proud of my team #endracisim #equalitydiversityandinclusion — Dr Punam Krishan (@DrPunamKrishan) 2019年1月15日

這個提問讓病患一時說不出話，彼此沉默後，最後只好交出自己的卡片並乖乖看診。對此，克尚表示，她的工作其實就是促進大家的健康與福祉，面對歧視時，她當然會感到很難過，「我們只是想做好自已的工作。」

過往在醫學院時，克尚學習到如何用同理心對待病人，這成了她的座右銘，「你不可以歧視，當患者就診時，代表他們有需要，所以我有義務與責任照顧他們，就好像是我自己的母親、父親或是手足。」

事實上，克尚以前在倫敦工作時就面臨許多問題，由於她的膚色較深，也有獨特的口音，有人就會以為她來自阿根廷、西班牙等國，「還有人問我，印度人要怎麼到蘇格蘭？」

英國國民保健署曾發起NHS Million運動，旨在停止歧視，讓醫護人員獲得更多的尊重。該組織在推特發文，無論是蘇格蘭人、亞洲人或其他人，都應該得到尊重。