英國病人狂盧「拒絕亞洲醫生」　櫃台一句話讓對方閉嘴

▲克尚認為,醫療場所不應該有任何歧視。(圖/翻攝自推特/Dr Punam Krishan)



國際中心/綜合報導

英國女醫生克尚(Punam Krishan)15日在推特分享一則經歷,引發許多迴響。當時有病患在櫃台爭論,認為克尚來自亞洲,便說「我不想要亞洲醫師。」沒想到櫃台幾句話就讓對方成功閉嘴,讓克尚替自己的醫療團隊感到好驕傲。

《每日郵報》報導,克尚的診所位於蘇格蘭的城市格拉斯哥(Glasgow),當時有病患提到自己不想要接受亞洲醫師的診斷,櫃檯則無奈表示克尚是蘇格蘭人,但病人繼續質疑「她看起來不像蘇格蘭人。」櫃檯人員則反問,「那麼蘇格蘭人應該長怎樣?」

Patient “I don’t want an Asian doctor”



Receptionist “she is Scottish”



Patient “she doesn’t look Scottish.”



Receptionist “what do Scottish people look like?”



Silence. Appointment card taken. So proud of my team #endracisim #equalitydiversityandinclusion