為了偷看聊天記錄　恐怖醋女在愛心晚餐「加料」迷昏男友

▲醋女「愛心晚餐」中加安眠藥迷昏男友 。（圖／翻攝自Twitter／@Fc10Ta）



國際中心／綜合報導

談戀愛或結婚最擔心的就是遇到「恐怖情人」了！日本有一名網友日前吃完女友煮的晚餐後，突然失去意識，醒來時人已經在醫院。沒想到經調查後發現，真相竟是因為女友想要偷看聊天紀錄，而在食物裡下藥。

綜合日媒報導，日本日前有一名男網友在Twitter上發文寫道，自己在吃完女友準備的晚餐後就暈倒了，醒來時人已經在醫院掛點滴，他原本以為是因為自己最近太累、身體差，於是決定做健康檢查來檢查血液，沒想到醫生卻告訴他，是因為吃進「太多安眠藥」而導致急性休克，這才讓他恍然大悟！

據報導，這名醋女因為沒安全感，想要趁男友睡著時用他的指紋解鎖，來偷看手機內的聊天記錄，於是將安眠藥磨碎加進晚餐中，沒想到劑量太高，導致男友昏倒送醫急救。

這名男網友也表示，女友還曾經在他面前自殘和對他做出非法拘禁的行為，雖然都是出自於沒安全感、害怕被拋棄才這麼做，但也不代表能無止境做出離譜的行為，他表示，「經歷這次差點賠上性命的經驗後，我也決定要和恐怖女友分手了。」