惡男囚禁「逼吃睫毛」菜刀砍頭髮　她被迫跪地學狗汪汪叫求生

▲多德斯想起恐怖的回憶時仍心有餘悸。（圖／翻攝自臉書／Danielle Dodds）

國際中心／綜合報導

英國女子多德斯（Danielle Dodds）曾被前男友虐待，當時她遭囚禁在家，男方拔掉她的眼睫毛與眉毛，甚至逼迫她吃下去，還要女方跪在地上學狗汪汪叫，種種行徑令人相當髮指。這名恐怖情人將在本月出庭受審。

《每日郵報》報導，暴力事件發生在去年11月，外型亮麗的多德斯在蘇格蘭倫弗魯郡（Renfrewshire）的家中被囚禁，回想這段過程時，她仍是會感到恐懼並啜泣。男方麥克尼爾（Garry McNeill）當時拉扯多德斯的睫毛，又拔掉一部分的眉毛逼迫對方吞下肚。

「我試著閉起嘴巴，但我想我還是吞下了它們。」多德斯一路從臥房爬到廚房，對方問她想不想剪頭髮，過程中她甚至被強迫跪下，要像動物般吠叫，麥克尼爾則拿起菜刀砍掉女方的頭髮，地上都是髮絲，「然後他問我，他是不是一個好的髮型師，因為他的媽媽就是理髮師。」

事實上，多德斯曾以為自己會喪命，她身上有多處瘀傷，對方還把毯子蓋在她臉上，差點窒息，「反擊是不可能的，我認為他會殺了我。」她一度設法跑出家門，但又被拉了回去，接著就是一陣毒打，「他坐在我身上問問題，只要是他不滿意的答案，就會在我臉上打一拳，這持續大約30到45分鐘。」

所幸，麥克尼爾因為疲憊便跑去睡覺，在男方半睡半醒的時候，多德斯拿回自己的電話，她也找到車鑰匙，離開家門前先傳簡訊給朋友，最後她成功報警，確認對方被逮捕後，她才返回家中。32歲的麥克尼爾則堅持自己無罪，他將繼續受審。