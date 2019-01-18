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2018泡麵王在此！玉山茅台酒與麻辣完美結合！ 「台酒麻辣酒香豚肉麵」搶市

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▲「台酒麻辣酒香豚肉麵」加入酒精濃度54％的「玉山茅台酒」，與麻辣湯頭做出最完美的結合。（採訪撰稿／記者李彥慧；攝影／記者謝婷婷、圖／記者謝婷婷攝、台酒提供）

▲台酒麻辣豚肉麵 業配。（圖／記者謝婷婷攝）

▲台灣菸酒公司與研發團隊因應廣大愛好者的需求，特地推出「台酒麻辣酒香豚肉麵」。

 記者李彥慧／採訪報導

台灣泡麵市場商機無限，泡麵種類琳瑯滿目，尤其秋冬更是熱銷的好時機。根據國內知名量販店調查統計，台酒花雕雞麵在2018年共賣出了150萬包，榮獲泡麵排行第二名，更是有料調理袋排行的第一名，台灣菸酒公司與研發團隊因應廣大愛好者的需求，特地推出「台酒麻辣酒香豚肉麵」，美味精髓在於加入酒精濃度54％的「玉山茅台酒」，與麻辣湯頭做出最完美的結合，好吃到連唐伯虎與秋香都忍以抗拒！

「台酒麻辣酒香豚肉麵」搶市（圖／台酒提供）

▲▼ETtoday記者直擊孫生和藝人Alina飾演唐伯虎點秋香經典片段拍攝現場，孫生飾演的唐伯虎大讚，天下第一的好吃的泡麵是台酒出的麻辣酒香豚肉麵！

「台酒麻辣酒香豚肉麵」搶市（圖／記者謝婷婷攝）

ETtoday記者直擊孫生和藝人Alina飾演唐伯虎點秋香經典片段拍攝現場，由Alina飾演的秋香拿出她認為世界第一好吃的麻辣泡麵，而孫生飾演的唐伯虎一臉驚訝的說，天下第一的好吃的泡麵應該是台酒出的麻辣酒香豚肉麵才對！

秋香不甘示弱的說，她的麻辣泡麵是以七種不同中藥，加上四川辣椒提煉七七四十九天熬製而成，麻辣好吃，飄香於無形！

唐伯虎則自信的說，「台酒麻辣酒香豚肉麵」，是用精選食材、麻而不油、辣而不燥加上傳統古法釀製的玉山茅台酒配製而成，無需冷藏，更無其他添加物之外，還很好吃！

▲台酒麻辣豚肉麵 業配。（圖／記者謝婷婷攝）

▲▼「台酒麻辣酒香豚肉麵」是居家旅行、秋冬暖胃的必備泡麵！

▲台酒麻辣豚肉麵 業配。（圖／記者謝婷婷攝）

唐伯虎大讚，「台酒麻辣酒香豚肉麵」就是麻辣香味與豚肉相互調和，口感爽勁又帶有層次，湯頭不油膩，酒香四溢，滋味無窮，再加上下重本的玉山茅台酒，一吃上癮不可自拔，實在是居家旅行、秋冬暖胃的必備泡麵！

「台酒麻辣酒香豚肉麵」為特殊的酒香料理，精選食材烹調出麻而不油、辣而不燥的麻辣湯頭，搭配台灣菸酒公司傳統古法釀製的玉山茅台酒，香Q的麵條配上柔嫩豚肉，細麵吸附飽滿湯汁，麻辣的香味與豚肉相互調和，口感爽勁又帶有層次，湯頭不油膩，酒香四溢，滋味無窮，現在在7-11已上架可以買得到！


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