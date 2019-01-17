第一印象「笑容」很重要！破除那些讓你不敢展露微笑的迷思

▲笑容在職場試給人好的第一印象關鍵。(圖／陳亮瑤醫師提供)

圖、文／隱適美提供

職場給人好的第一印象，只需要一件事「笑容」，笑的自然、笑的有自信不是一件難事，但有些人不敢笑得太開，就因為牙齒凌亂，有些人笑得尷尬，是因為有一口大鋼牙。為了追求自信的笑容、整齊的牙齒，不少人在過程中反而有美觀的困擾。

高雄高美牙醫診所.馨高美牙醫診所陳亮瑤醫師說，隨著科技進步，透過3D口腔掃描、隱形牙套就可以輕鬆擁有整齊牙齒，就連許多男性、孩童選擇使用隱形牙套矯正，不僅不影響發育，人際關係變得更好，自信與工作運都上升。

▲新生代演員、模特兒王勛融使用隱形牙套矯正牙齒，整齊的牙齒、充滿自信的笑容讓他星路大開。（圖／翻攝王勛融臉書）

新生代演員、模特兒王勛融一年前決定挑戰演藝事業，由於牙齒不整齊，決定向醫師尋求協助矯正牙齒，醫師陳亮瑤建議使用隱形牙套矯正，王勛融一邊矯正、一邊工作，牙齒在「不知不覺」獲得改善，陳醫師說，王勛融牙齒變整齊後，星路也更加順遂，有自信的笑容也讓他工作滿檔，忙碌到連安排回診的時間都不容易。

傳統牙齒矯正是讓一顆又一顆的矯正器黏在牙齒上，透過鋼絲線拉動進行矯正。張開嘴露出大鋼牙，也讓多數男性認為，矯正牙齒是女性才會做，也有不少孩童雖然想矯正牙齒，卻因為害怕疼痛不願嘗試。但牙齒不整齊伴隨著不愛笑而產生距離感，很多人擔心會給別人不好印象。

矯正牙齒其實有更好方法！隱形牙套的全球獨家專利，戴起來很輕薄、服貼，像是戴隱形眼鏡般包覆牙齒，移動牙齒時更符合人體工學，沒有多的疼痛。而每副隱形牙套配戴數天就換新，每次回診會拿到多副隱形牙套，也適合在外地工作、離家較遠的學生進行矯正，不需要頻繁的回診，又不會像傳統大鋼牙會有矯正器臨時脫落需要緊急回診的狀況。而隱形牙套在矯正過程中，沒有刮嘴困擾，孩童與男性前來矯正牙齒的比率，不比女性還低，「讓愛美不只是女性的專利」。

▲隱形牙套矯正是透過3D口腔掃描、牙齒矯正GPS技術，咬何不正的患者都能完美矯正。（圖為矯正前後差異，圖／陳亮瑤醫師提供）

牙齒矯正也需要配合度，陳亮瑤醫師指出，不論哪種矯正牙齒方式都需要與醫師配合，隱形牙套最大的特點，是藉由3D口腔掃描，運用牙齒矯正GPS技術，進行規劃與完工的預測，能讓家長與患者看得到矯正前與矯正後的目標，且隱形牙套全球有數百萬案例，有些咬合不正很嚴重的患者，使用隱形牙套獲得很好的效果，均能針對每顆牙齒個別移動，有完整且細緻的規劃，透過數位化達到最佳效果。

矯正過程讓人最擔心的就是「吃與清潔」，過往傳統大鋼牙需避免吃堅硬食物，還要考量清潔問題，隱形牙套是穿戴式裝置，在飲食、清潔可以取下，不會因牙套干擾飲食而影響發育，更不需要使用特別的牙刷、牙間刷，也不容易有蛀牙情況。

▲隱形牙套矯正不用擔心飲食與清潔問題。（圖／醫師陳亮瑤提供）

王勛融也分享，使用隱形牙套矯正9個多月，自己更注重清潔也讓蛀牙、牙周病等毛病離他遠去，在外面除了正餐以外根本不太會吃東西，完全打消吃垃圾食物的念頭，身旁有許多帶傳統矯正器的朋友，一直都有痛不欲生的嘴破問題，但他完全沒有這困擾，矯正期間也接了不少工作，如果沒有特別提起「根本沒有人發現我戴牙套」，還好聽醫生的建議，無法想像矯正期間還能不能好好的出現在大家面前。

醫師陳亮瑤指出，使用隱形牙套矯正可以更有自信、輕鬆自在的展現笑容，不怕為了矯正牙齒還要思考如何避免露出大鋼牙，選擇隱形牙套不會有障礙物影響變帥、變美，身旁的朋友要不是因為一起吃飯需要拆牙套，也不會被發現在矯正牙齒，每位矯正的患者都在「不知不覺」中變美、變帥。

▲醫師陳亮瑤指出，使用隱形牙套矯正可以更有自信、輕鬆自在的展現笑容，每位矯正的患者都在「不知不覺」中變美、變帥。（圖／醫師陳亮瑤提供）

陳亮瑤 醫師

專長：隱形矯正、齒顎矯正

經歷 /

衛服部部定齒顎矯正專科醫師

高雄醫學大學牙醫學齒顎矯正組碩士

中華民國齒顎矯正學會 專科醫師

隱適美數位牙齒矯正 認證醫師

服務 /

高美牙醫診所、馨高美牙醫診所：

高雄市鼓山區美術館路32號

高雄市鼓山區龍勝路148號