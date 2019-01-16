阿嬤控「20歲表姐」才是元兇　虐貓惡行遭網友搜出

圖文／鏡週刊

女童阿嬤聽到孫女被虐死，趕緊跑到殯儀館認屍，難過的痛哭失聲，等到情緒回復後，拿出手機秀出孫女爬行的畫面，阿嬤說，孫女很乖很聽話，也會像一般小孩一樣好奇拿東西。但影片中顯示，小孩在爬進浴室時，差點往後仰，站著的疑似母親開玩笑的一巴掌往小孩頭打下去，阿嬤笑得更大聲，似乎被小孩的可愛舉動逗得相當開心。

阿嬤說，當初小倆口鬧離婚，她曾勸小女兒不要衝動，兩人還年輕，又有了小孩，雙方冷靜一下再來談，但女兒堅持要離婚，雙方鬧得不歡而散。阿嬤說，女兒還年輕，對小孩比較沒耐心，之前在阿嬤家的時候，因為小孩哭鬧曾經打過小孩，但也僅打小孩的手臂和雙腿，並沒有像這次打得這麼兇。

阿嬤控訴，據她所知，孫女被打死，女兒的20歲表姊脫不了關係，因為女兒曾告訴她，自從住進表姊家後，行動就被表姊控制，不能打電話和外出，表姊脾氣暴躁，稍有不順，就會大發雷霆。阿嬤也聽說表姊會因為小孩哭鬧不耐煩，暴打小孩，但萬萬沒想到這麼可愛的小孩，竟然讓他們活活打死，實在很痛心。

也有網友肉搜出這名表姊的臉書，認出薛女表姊的長相，去年曾涉及一起虐貓案件，也有網友驚爆，薛女表姊曾用假照片匿名疑似躲網友。小女童生父更在臉書上PO文表示，「親愛的 妳乖乖的去當小天使 請原諒爸爸沒好好照顧妳 爸爸一定幫你討回來 真的後悔沒把妳留在身邊 讓妳受盡委屈。孩子對不起。爸爸對不起妳 妳乖乖跟菩薩去修行。下輩子再來當我的小孩。爸爸愛妳。」引發數百名網友聲援，要幫父親討公道。

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