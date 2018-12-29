斷掌男「深夜搭訕」人妻3次　她嚇壞急奔回家...下秒又聽到：哈囉！

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地方中心／屏東報導

一名女網友日前在臉書「恆春半島公共事務討論社團」上傳一段影片並表示，當時她正打算到超商買飲料，而一名戴著藍色耳機、左手沒有手掌的男子卻突然在門口對她說：「哈囉」，接著還刻意尾隨她進店，之後又說了2次哈囉。原PO走出店外後，以為已經安全，怎料，那名怪男竟一路尾隨到她家，並趁著原PO拿東西時，又從背後來了一句「哈囉」，讓女網友當場嚇壞！

▲怪男連續搭訕3次不成，竟還直接尾隨對方回家。（圖／東森新聞，下同）

原PO表示，事發當時她走進超商要買飲料，而當時一名戴著藍色耳機的男子，卻在和她擦肩而過時，突然開口對她說了一句「哈囉！」原PO當下不以為意，直接走進了店內。怎料，怪男竟跟了進來，還特意走到她面前說了一句「哈囉」，之後看原PO不理會他，他竟還刻意繞回來又說了一次，隨後才離開店面。

原PO走出店外後，發現怪男就站在他的腳踏車旁邊，沒有任何動作，以為事情就這樣落幕，但當她回到家裡車庫，準備要拿東西時，卻突然聽到背後傳來一句「哈囉」，才發現對方竟然一路尾隨她回家，也讓她當場嚇得得發出「少女般」尖叫。

事後原PO也表示，隔天中午有趣警局備案，但她也提醒大家，警察有告訴她，遇到這種事「當下就要報警處理」，但受到這樣的驚嚇，也不免讓原PO直嘆：「出門時總是左顧右盼，心臟仍然跳很快....因為跟到家門車庫，實在不能夠很放心的走出門...」。對此，警方事後循線找到這名跟蹤的怪男，而他對於跟蹤一事坦承不諱，警訊後被依照社會秩序維護法裁處。

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