黨產會：國民黨帛琉飯店持80％股權　「很難理解什麼叫假考察真旅遊」

▲黨產會發言人施錦芳。（圖／記者潘永鴻攝）

記者潘永鴻／台北報導

國民黨去年擬拋售中投公司轉投資之帛琉大飯店，黨產會去年8月派人前往帛琉考察，藍營立委爆料，黨產會提出的報告竟然在討論外交及觀光，與黨產業務無關「假查核真旅遊」。對此，黨產會發言人施錦芳16日回應，106年中投申請出售帛琉飯店股權遭駁，並持80%股權；因帛琉飯店20周年，藉此派遣兩位同仁前往了解調查。

黨產會表示，國民黨所持有的中投以及欣裕台公司子公司、分公司，投資持有股為90%以上黨營事業圖，帛琉飯店為普通股、特別股持有80%，另外20%由當地人持有，帛琉當地政府規定外資去投資，20%必須為當地人持有。

黨產會解釋，換句話說，除了20%為帛琉持有，80%全部由中投公司，中投控股BVI所持有，這是中投黨營事業整個架構，可能還有30%、50%甚至10%的存在。

▲中投公司欣裕台公司及其子公司架構圖。（圖／黨產會提供）

對於國民黨抨擊此趟行程「假查核真旅遊」，黨產會表示，不知是否委員有無仔細看行程，整個報告裡面包含訪談，以及當地政府業者觀光局，甚至帛琉大飯店行程，還有一項公開活動有關帛琉飯店成立20周年酒會，參加人士有帛琉副總統、外交部長、及中投公司所帶領的陳董事長、包含董事各級主管也一同參加，本會派兩位同仁參加。

黨產會進一步說明，是因為106年中投申請出售帛琉飯店的股權，經過本地討論以後，不同意出售，中投公司提出複查，認為黨產會尚無實際了解當地，也不瞭解帛琉飯店設施老舊，觀光事業狀況，對於不同意出售帛琉飯店股權，會讓中投公司減損權益上疑慮，帛琉在8月24日飯店舉行20周年慶活動，本會認有派員赴現場調查之必要，因此派兩研究員就帛琉觀光、外交進行了解。

「很難理解，什麼叫做假考察真旅遊」施錦芳表示，黨產會和中投公司的人一起去帛琉，去帛琉只有4天，第一天就是搭機三個小時，第二天一早拜會帛琉觀光局、帛琉觀光業者，與帛琉大飯店面對面會談，一整天就這樣，第三天有去駐外單位及駐外農企單位，下午就回來參加參加帛琉大飯店開幕20週年慶祝酒會。