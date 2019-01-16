暑假完同學都變雙眼皮！　人大代表：未成年人母湯「進廠維修」

▲不少機構會推出多樣整容方案來吸引未成年人。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

不少愛美的年輕人會選擇「進廠維修」，但大陸全國人大代表王家娟近日表示，由於未成年人價值觀、審美觀尚未定型，因此在修改未成年人保護法時，建議增加禁止美容整形手術，像禁止未成年人進網咖一樣；對於違反規定的家長和醫療美容機搆進行嚴懲，讓未成年人遠離這些風險，更好的健康成長。

根據《齊魯晚報》報導，王家娟表示，近年來整容低齡化趨勢越來越明顯，「有很多學生去割雙眼皮、漂唇、扎耳洞，有的孩子甚至十來歲就會去紋眉」，未成年人整容已經形成一股風氣。

目前大陸有將近2000萬人民幣的醫療美容消費群體，其中「90後」成為主力軍，但「00後」開啟醫美消費的趨勢更強。《新華社》曾報導，不少未成年人會在暑假去「改造」，成都某高中一個32人的班級中，以前是單眼皮的女生幾乎全部割了雙眼皮，一些男生也參與其中，現在班裡單眼皮的人只剩7、8個。

王家娟表示，整容的風險經常被忽略，實際上整成毀容的事並不罕見，甚至因此身亡的也時有所聞。1月3日就有一起手術死亡事故，貴州一名19歲女大生在隆鼻手術結束後的6分鐘，身體突然出現異狀，隨後搶救無效身亡。

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▲韓國是熱門整容手術地。（圖／取自韓國整形診所廣告）

報導指出，整容的各種「後遺症」令人惶恐，因為所用的人工材料是要遺留後患的，即使是最好的進口材料，廠家往往也不敢保證終生不會出現問題；對於正處於發育階段的未成年人而言，危害性恐怕會更加嚴重。

報導稱，更大的危害在於，整容手術容易導致未成年人人生觀和價值觀的扭曲。王家娟表示，整容手術本來是為了能夠更加健康、更有尊嚴的活著，但不少未成年人整容往往以明星作為範例，更多的是為了博取關注。

王家娟還表示，整容當然是個人的自由和權利，但於未成年人，尚處於家長的監護之下，價值觀、審美觀尚未定型，自制力、辨識力都相對較弱，極易為新奇所吸引，以所謂時尚為「酷」，一旦做了整容手術，以后可能會因為審美觀念的改變而后悔莫及；因此，告訴他們利弊，讓他們遠離整容，不僅是家長的義務，也是全社會的責任。

實際上，不少國家都立法禁止未成年人整容，譬如，奧地利規定，禁止對未滿16周歲的青少年進行美容手術；美國一些州要求整容者必須是18歲以上的成年人；義大利禁止未成年人隆胸整形等。

報導稱，本來禁止未成年人整容不見得一定要立法，但現在不少未成年人手裡有錢，自己就跑去進廠維修，父母難以防範，甚至有個別家長會持放任不管、鼓勵慫恿的態度。此外，還有不少整容機構會向未成年人推銷整容方案等。對此，王家娟表示，以立法禁止未成年人整容已是勢在必行。