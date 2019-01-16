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扒光15歲女兒「每月讓房東睡一次」抵房租　狠父母站房外聽淒厲叫聲

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▲15歲少女慘遭繼父與房東秘密協定「每月一次」性侵。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

國際中心／綜合報導

阿根廷日前發生一起離譜的性侵案，一對夫妻因為經濟狀況不佳，無力繳交房租，竟然透過強迫他們年僅15歲的女兒，透過「獻身」給房東的方式來支付房租。甚至每個月收租日一到，就會主動將女兒衣服扒光，反鎖在房間內等房東來收取「租金」。更驚悚的是，警方調查後更發現，這名少女不但淪為房東的性奴，竟然還曾被父親強姦懷孕，最後被逼著墮胎。

根據《太陽報》報導，這名巴拉圭籍的少女日前跟隨37歲母親雷蒙娜（Ramona Perla）一起來到了阿根廷。在雷蒙娜再婚後，她便與母親還有65歲的繼父朱利安（Julian Agripino）一同住進貝納爾（Bernal）的一棟民房內。

一家三口經濟狀況相當困頓，不過夫妻倆卻都不願意出門去養家餬口，隨著收租日越來越近，他們竟腦洞大開，打起了女兒的主意，暗中與房東達成一項「特別付款協議」，只要每月收房租的日子到來，他們就會脫光女兒的衣服，把她鎖在房間供房東「任意使用」，即便聽見女兒叫得再怎麼淒厲，也依然沒有出面制止。

▲▼性侵，女孩，女人，崩潰，消失，孤單，心情，寂寞。（圖／翻攝自pixabay）

▲少女被性侵的淒慘叫聲，引來鄰居向地方兒童保護單位檢舉、查訪才讓此事曝光。（圖／翻攝自pixabay）

整個骯髒交易就這樣持續了好一陣子，直到日前少女因為懷孕墮胎，兒童保護機構察覺有異，上門查訪時，事件才終於曝光。不過更可怕的是，在警方進一步調查後才驚覺，原來少女所懷的，根本不是房東的孩子，而是自己繼父的，這才得知原來她也多次遭受繼父強姦。

目前少女的父母以及房東都已經被當地遭到警方逮捕，將分別以煽動賣淫以及與性侵等罪嫌起訴，全案正在等候司法進一步判決。至於少女則轉交當地社會福利機構照顧，目前情緒仍然不穩定。

▲房東及少女父母親，都被依性侵罪及指使未成年人賣淫罪遭起訴。（圖／翻攝自貝納爾警局）

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