　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

密集恐懼慎入！澳洲慘遭上萬老鼠恐攻　農莊淹成「鼠海」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

 ▲澳洲東部、南部深受鼠患困擾，數量多如海洋，讓當地居民憂心忡忡。

實習記者陳妙津／綜合報導

澳洲鼠患肆虐，尤其以東部、南部地區程度最為嚴重，平均每4年就會有一次大型鼠患，對設施和牲畜造成數千萬美元的損失，讓澳洲居民憂心萬分。

據《太陽報》報導，近日有段關於老鼠在澳洲猖獗的影片在網路上引發討論，數以萬計的老鼠幾乎淹沒地面，從穀倉和居民家中呼嘯而過，讓人看了直起雞皮疙瘩。一旦攻占農莊，老鼠群除了會吃掉儲存的穀物外，會仗恃數量優勢攻擊牲畜。

 美國紐約老鼠為患，老鼠數量相當於人口數。（圖／路透）

▲老鼠還會仗著數量眾多，攻擊牲畜，每年造成數千萬美元損失。（圖／路透）

南澳洲Streaky Bay的農民威廉姆斯困擾表示，當在夜間來到農莊時，就能在田野中看到數百萬隻移動的大老鼠，宛如一片湧動的「老鼠海」。不過澳洲公共科學與產業研究機構（Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation）的研究人員亨利（Steve Henry）去年就曾警告，澳洲老鼠數量極易失控，因為牠們具備恐怖的繁殖速度，正常情況來說，一公頃土地會有4到5隻老鼠，但發生嚴重鼠患的地區一公頃可能有3000隻老鼠以上。

▲▼老鼠肆虐澳洲。（圖／翻攝自YouTube／Animal Planet）

▲▼老鼠肆虐澳洲。（圖／翻攝自YouTube／Animal Planet）

▲▼老鼠肆虐澳洲。（圖／翻攝自YouTube／Animal Planet）

目前仍不清楚災害的確切成因，但有人懷疑是過去歐洲人移民時，將老鼠攜帶來澳洲，而當時恰好幾乎沒有掠食者所導致。據國家地理雜誌報導，澳洲最嚴重的一次災難在1993年，當時總計造成全國5300萬英鎊損失（約新台幣21.2億元），而在2010年時，甚至在南澳洲、維多利亞省、西澳洲等地造成上萬公頃的農作物被破壞殆盡。

▼農莊中所有縫隙都被老鼠佔據。

ET快訊
女嬰虐死解剖出爐！檢察官怒：她被抓頭撞牆、摔地板
虐死女嬰！17歲母曬比基尼照「就喜歡你不爽我」　網怒洗版
兒子輕生解脫…爸爸每晚坐家門：想看他回家看我一眼

關鍵字：澳洲,老鼠,鼠患,紐澳要聞

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

「新興經濟體大學」排名出爐！　442所大學中台大獲第10

密集恐懼慎入！澳洲慘遭上萬老鼠恐攻　農莊淹成「鼠海」

台男在菲律賓街頭舉槍自盡　駐菲代表處正協助調查原因

萌妹開大貨車！「I級甜笑+水蛇蠻腰」IG曝光　載貨1年跑20萬公里

許氏2019國畫月曆　宮廷筆墨傳人彰顯千年參文化

美國防報告示警「中國軍力漸領先全球」　憂武力犯台風險增

從小學生到阿兵哥！南韓防虐童推「一輩子的親職教育」

美列今年30大突發事件　「南海衝突」為一級關注事項

脫歐協議草案「慘敗」梅伊面臨倒閣　英國面臨5種結局

嫌3歲童太吵推座椅活活擠壓窒息亡　母一旁冷聽兒哭喊「媽媽」

1歲幼兒寒冬「赤腳獨奔大街」　 善心女司機秒停下暖抱回公車

黑人狂晃兒子生日禮「大怪手」　飛飛狂哭抗議....原因超暖心

藍正龍「面癱」超難聊 　藍心湄無奈：真的好累喔

楊超越失控哭吼「要逼死我」　團員嚇呆：妳幹嘛呀！

極限破台語 of smalling - 挑戰用「破台語」菜市場殺價　老闆聽不下去：講國語算了

三寶騎士天氣冷用「單手騎車」　前方竄出右切寶...當場滑出慘摔

《蜘蛛人：離家日》首支電影預告！全球同步釋出

林書豪diss周杰倫「不帥又矮」　笑他：唱歌很好但不是太帥

新莊垃圾哥「10秒丟包」超熟練 整袋扔山區 網怒：公德心被狗啃

來新北市踩朱立倫地盤？　吳敦義怒：這是中華民國的地盤

「新興經濟體大學」排名出爐！　442所大學中台大獲第10

密集恐懼慎入！澳洲慘遭上萬老鼠恐攻　農莊淹成「鼠海」

台男在菲律賓街頭舉槍自盡　駐菲代表處正協助調查原因

萌妹開大貨車！「I級甜笑+水蛇蠻腰」IG曝光　載貨1年跑20萬公里

許氏2019國畫月曆　宮廷筆墨傳人彰顯千年參文化

美國防報告示警「中國軍力漸領先全球」　憂武力犯台風險增

從小學生到阿兵哥！南韓防虐童推「一輩子的親職教育」

美列今年30大突發事件　「南海衝突」為一級關注事項

脫歐協議草案「慘敗」梅伊面臨倒閣　英國面臨5種結局

嫌3歲童太吵推座椅活活擠壓窒息亡　母一旁冷聽兒哭喊「媽媽」

手會透露年齡！「5個級別」你是哪一種？皮膚科醫教你保養

嫦娥四號關鍵技術曝光　20多項技術產品確保運行順暢

為戴維斯離開做準備　美媒爆鵜鶘交易日前將有大動作

蝦皮活動答案錯了！國小數學題「選對卻GG」　網狂刷留言抗議

青棒夢幻17號強投　王彥程、陳柏毓、林逸達比一比

藏身台北的歐式花園！綠色迷宮 超好拍　抬頭就能看飛機

羅斯生涯得分達1萬　七六人單場21記三分彈轟垮灰狼

大陸2018年全國白領年終「平均32K」　越老鳥獎金領越多

澳網／球僮十八般武藝　連抓蟲都要會

搭865公車上梨山　江啟臣：交通部已啟動中橫上線評估

國際熱門新聞

IKEA買850元新年福袋　打..

17歲少年被活活打死　「Y字型..

兒子打電動被狂電　父怒揪20大..

慘敗230票　英國會否決脫歐協..

「小手穿過婚戒」 迷你嬰長大了

餵5公尺巨鱷 印尼女自己被生..

5歲女童吃不下　幼稚園老師硬塞..

森林撞見受孕儀式　邊念咒邊啪啪

綁架13歲少女3個月！恐怖過程..

川普：民主黨就快變罪惡之黨

否決協議機率高！英政府籲民眾快..

夫妻開車撞野鹿　鹿角插進割開車..

肯亞飯店恐襲14死　房客伏屍餐..

「手機裡都A片」比丘尼控性侵 ..

更多熱門

相關新聞

紐西蘭80%初級醫生罷工　要求改善待遇和薪資

紐西蘭的初級醫生工會日前和政府進行勞資談判破裂後，當地時間15日發動了罷工行動，公立醫院超過3300名初級醫生離開了醫院和診所，聚集在街角舉牌，要求合理的工作時間，不過沒有更進一步的示威抗議行動。

怕活不到《復仇者4》迪士尼讓他先看

聖誕禮收到5.4億豪宅　他僅17歲成地產富豪

澳洲母灌食「漂白劑」想殺重病兒！

沙烏地逃家少女飛抵多倫多

讀者迴響

發燒話題

王令麟 肉圓惡爸 習近平 地震 范筱梵 林佳龍 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 謝佳見 徐若瑄 KKBOX風雲榜 印尼海嘯 板南線 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 蔡英文 西野加奈 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 林俊傑演唱會 小鬼 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 楊謹華 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 金球獎 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

台南嬰祖母嗆女兒：讓全台南轟幹妳

改裝40年老公寓！她花300萬打造「飯店風豪宅」

快訊／女嬰遭家人虐死　警偵訊中

貴婦奈奈爆「根本沒結婚」！黃博健被黑道綁走

虐死1歲女嬰　17歲狠母曾發文怒嗆

歐陽娜娜「短髮」丟震撼彈！萌妹→老公

紫屍卡漁網！45秒影片曝光嚇壞網友

弟弟輕生…爸爸吐12字讓網全哭了：好心酸

味全龍重返中職　鎖定王建民

加Line用「這2句開頭」讓女生秒回

NeiNei芭蕾舞考試成績出爐！吳尊曬苦練照

劉至翰認了「與老婆決定離婚」！

「36H李毓芬」24hr瘋狂做10次！對手爆是渣前夫

台南17歲母打死嬰！曾憂「擔心保母虐待」

BLACKPINK「六億神曲」MV被刪了

更多

最夯影音

更多

1歲幼兒寒冬「赤腳獨奔大街」　 善心女司機秒停下暖抱回公車

黑人狂晃兒子生日禮「大怪手」　飛飛狂哭抗議....原因超暖心

藍正龍「面癱」超難聊 　藍心湄無奈：真的好累喔

楊超越失控哭吼「要逼死我」　團員嚇呆：妳幹嘛呀！

極限破台語 of smalling - 挑戰用「破台語」菜市場殺價　老闆聽不下去：講國語算了

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

雲端最有錢 讓你變有錢

1/16起，每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面