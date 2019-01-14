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漫威迷得絕症！怕活不到《復仇者聯盟4》　迪士尼神回：讓他先看

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▲澳洲罹患罕見疾病的漫威迷、33歲男子亞歷山大（Alexander）可能活不過上映的《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers：Endgame）。（圖／翻攝自UNILAD）

▲澳洲罹患罕見疾病的漫威迷、33歲男子亞歷山大（Alexander）可能看不到《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers：Endgame）。（圖／翻攝自UNILAD）

國際中心／綜合報導

澳洲一名罹患罕見疾病的漫威迷、33歲男子亞歷山大（Alexander）因引發了多種癌症，身體狀況越來越差，他擔心自己活不過4月上映的《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers：Endgame），於是上網抒發情緒，希望可以提早看到電影。就在網友熱烈轉載下，迪士尼公司聯繫上他，答應讓他成為全球第一個看到《復仇者聯盟4》的影迷。

綜合外電報導，《復仇者聯盟4：終局之戰》預計在今年4月26日上映，全球漫威影迷相當期待最新劇情發展，然而罹患罕見疾病「范可尼氏貧血」（Fanconi Anemia）更引發肝癌、口腔癌和骨髓衰竭的亞歷山大，擔心自己的身體可能無法等到電影上映的那天。

▲澳洲一名罕見疾病男子在論壇「Reddit」上抒發心情。（圖／翻攝自Reddit）

▲亞歷山大在論壇「Reddit」上抒發心情。（圖／翻攝自Reddit）

亞歷山大在論壇「Reddit」上抒發心情，他從小就是漫威迷，每一部電影都沒有錯過，如今卻很有可能在4月前就要先迎接自己的「Endgame」；因為癌症，亞歷山大必須做化療，但化療又會加速骨髓衰竭。他無奈表示，自己的醫療之旅，就是一直在肝臟化療與骨髓損傷之間取得平衡。三年前他的姊姊也得到這個罕見疾病而死去，如今他也覺得自己就快走了，留下他的女友和領養的灰狗。

就在女友和網友以及其他漫威粉絲的分享，內文貼上標籤「#Avengers4Alexander」（復仇者，為了亞歷山大）被轉到各大社群，還有網友設計海報和影片幫忙宣傳，4天後，迪士尼公司真的看到了，主動聯繫亞歷山大，討論該如何實現這個願望。

亞歷山大興奮在「Reddit」上更新：「我們做到了！」也把這個好消息分享到自己的推特上，迪士尼正和他討論該用什麼方式讓他看《復仇者聯盟4》。也有許多網友想要捐款給他，但是亞歷山大婉拒了這項好意，他說，大家如果想捐款，不如捐給「范可尼氏貧血研究基金會」（Fanconi Anemia Research Fund），除了認識這個疾病之外，還能幫助更需要資源的人。

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