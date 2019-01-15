紐西蘭80%初級醫生罷工癱瘓醫院　要求改善待遇和薪資

▲紐西蘭的初級醫生工會和政府進行勞資談判破裂後發動罷工。（圖／翻攝自紐西蘭住院醫師協會臉書）

國際中心／綜合報導

紐西蘭的初級醫生工會日前和政府進行勞資談判破裂後，當地時間15日發動了罷工行動，公立醫院超過3300名初級醫生離開了醫院和診所，聚集在街角舉牌，要求合理的工作時間，不過沒有更進一步的示威抗議行動。

根據《路透社》報導，初級醫生工會的國家秘書鮑爾（Deborah Powell）認為，政府希望控制初級醫生的工作時間、工作方式，甚至是工作地點，但內容並不合理且沒有給予更好的報酬，除了發動罷工之外別無選擇。由於有80%的初級醫生不在工作崗位，數千場手術、非預約看診和醫療服務都被取消，醫院方已要求高級醫生支援，因此急救服務仍未暫停。

報導指出，初級醫生和住院醫務人員希望維持現有的就業合同，因為政府新的政策意味著有更長的班表，而且允許醫生在未經通知的情況下被轉移到其他醫院工作。初級醫生工會已和地區衛生委員會（DHB）進行了一年多的談判，其中包括加班費、週末和夜班的薪資費用，但一直沒有達成共識。

紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）在2017年就職時曾承諾要投入資金改善社會服務，並且遏制經濟不平等的問題。傳統工會大部分都支持罷工行動，因為工資增長緩慢加上生活成本提高，讓勞工陷入困境，教師、護士和法院人員也在去年採取行動要求加薪。

目前政府仍在進行談判，避免數千名教師再度發起罷工，而甫進行抗議行動的初級醫生工會也預告在1月29日到30日進行第2次全天的罷工，希望藉此增加對政府的壓力。