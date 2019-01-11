偷倒廢棄物慘當場抓包　執法型男員警竟同名大導演「吳念真」

▲陳男夥同邱男偷倒廢棄物，卻慘遭員警當場抓包。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹縣一名陳姓男子夥同邱姓友人於10日開著載滿廢棄物的貨車打算偷偷倒在新埔某處空地上，但卻遭到巡邏員警當場抓包，陳男辯稱這塊空地是自家的土地，而車上的廢棄木材是準備分批整理後，要帶回家燒水用的，只是員警要求他提出土地證明，他卻拿不出土地證明，還被警方發現3個月前也在此傾倒廢棄物，訊後將2人依違反《廢棄物清理法》移送法辦。而這名執法的帥哥員警，剛好和大導演吳念真同名。

這名59歲的陳姓男子在10日上午開著貨車與邱姓友人一同前往新埔某處空地，兩人正打算神不知鬼不覺的將車上的廢棄物偷倒在空地，卻被照門派出所的員警當場抓包。這位與知名大導演同名同姓的吳念真員眼見兩人行跡鬼祟，車上又載滿木材、塑膠、水泥袋等疑似廢棄物的東西，竟然與原空地上的一堆棄置物內容大同小異，於是上前詢問2人。

陳男先向警方坦承貨車為他所有，不過卻辯稱，這塊土地是因為有朋友跟他說，有些不需這些廢棄木材堆置在此處，他想說不要浪費，於是才開著貨車帶回家燒水用，且還向員警表示，這塊土地是他們家所持有，只是現在用來堆放木材以做分類，並無非隨意傾倒、破壞環境。

▲照門所的型男員警「吳念真」，竟與知名大導演同名。



員警吳念真再要求陳男提出相關土地持有證明，但陳男卻拿不出還被追查到3個月前，也曾在此傾倒廢棄物，員警因此通報新竹縣環保局稽查員到場會勘，當場發現廢棄木材、廢保麗龍、廢塑膠、廢水泥袋等，由於陳男無法提出廢棄物清理許可文件，2人將依違反《廢棄物清理法》移送法辦。

▲照門所的型男員警吳念真竟與知名大導演同名。