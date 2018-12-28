勝華科技內線交易偵結　「聯電五虎將」之子起訴

▲勝華科技內線交易案，台北地檢署偵結，將董事長黃顯雄的兒子黃世陽起訴。（圖／資料照）

記者楊佩琪／台北報導

面板大廠勝華科技前董座黃顯雄、兒子黃世陽等人被控2014年10月，藉公司聲請重整前，涉嫌內線交易避損，檢調傳喚黃顯雄等人到案，黃顯雄訊後請回，黃世陽則是300萬元交保候傳。台北地檢署偵結，將黃世陽依違反《證券交易法》起訴。

69歲的黃顯雄曾任聯電廠長、副總經理及欣興電子總經理，被業界稱為「聯電五虎將」，與宣明智、曹興誠等人齊名。1993年黃顯雄承接勝華科技，擔任董事長，積極擴廠外也一度吃下蘋果訂單。

但檢調接獲舉報，2014年9月勝華爆發財務危機，原因除了蘋果抽單外，大陸債權銀行抽縮銀根，多年來擴廠不斷的勝華現金水位見底，宣告撐不下去。10月發布重大訊息，打入全額交割股，並向台中地方法院聲請重整。不過舉報表示，早在重大訊息曝光前，融券餘額便創新高，暴增10萬張，內部人也提前申讓股票，恐有內線交易避損、獲利嫌疑。

檢方2016年12月兵分多路搜索，包括黃顯雄及黃世陽都遭到傳喚，訊後黃顯雄獲請回，黃世陽則被以300萬元交保候傳。當時黃顯雄強調，他從來沒賣過1張股票，也一直交代家人不要買賣自己的股票，他行事一向光明正大，不知道怎麼會有內線交易。