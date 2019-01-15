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黑人智商就是低？　DNA之父爭議言論百出　榮譽頭銜被拔光　

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▲▼DNA之父華森（James Watson）。（圖／達志影像／美聯社）

▲DNA之父華森（James Watson）。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

諾貝爾獎得主、去氧核醣核酸（DNA）之父華森，日前被美國紐約冷泉港實驗室撤銷所有榮譽頭銜。華森在去年夏天拍攝的紀錄片中表示，種族與智商息息相關，白人與黑人在智力上就是有差異。冷泉港實驗室發出聲明指出，「華森的論述應受譴責、被學界唾棄。」即刻撤銷華森所有榮譽職銜。而華森本人去年10月遭遇車禍至今持續治療中，家族表示不便對此多做回應。

現年90歲的華森（James Watson）與克利克（Francis Crick）等人於1953年發現DNA的雙螺旋結構，並在1962年獲得諾貝爾獎，是20世紀最具影響力的科學家之一。只不過這號「麻煩人物」多年來不斷提出令人質疑的觀點，他在2007年接受採訪時表示，對非洲前景感到非常悲觀，因為黑人的平均智商就是跟白人不一樣，所有和黑人員工共事過的人都知道這件事。華生雖然在事後曾經公開道歉，但冷泉港實驗室（The Cold Spring Harbor Laboratory）仍在2007年解除華生森實驗室負責人的職務。

▲▼DNA之父華森（James Watson）。（圖／達志影像／美聯社）

▲華森於1962年獲得諾貝爾獎。（圖／達志影像／美聯社）

不過，華森在美國公共電視網（PBS）去年夏天拍攝的紀錄片「美國大師：解碼華森」（American Masters: Decoding Watson）中，又再次重申，「我希望種族平等是真實的，這不是真的，所有智力測驗都顯示，黑人和白人的平均水準之間存在差異，我認為這些差異來自於遺傳。」因此，冷泉港實驗室發表聲明，撤銷華森的所有榮銜，包括榮譽負責人、榮譽教授與榮譽董事。

聲明中表示，「華森博士就種族與基因等主題，發表毫無根據又輕率魯莽的個人見解，冷泉港實驗室予以嚴正駁斥。他的言論應受譴責、被學界唾棄，而且絕不能代表冷泉港實驗室所有董事、全體教職員或學生的看法。冷泉港實驗室譴責這種濫用科學為歧視狡辯的作法。」實驗室總裁史迪爾曼（Bruce Stillman）與董事會主席西蒙（Marilyn Simons）也說，「華森此番言論背離他在2007年所發表的致歉，冷泉港實驗室讚賞他發現的科學資產與領導實驗室的風格，但不會再與他扯上關係。」

華森的爭議言論不止於此，他在1997年公開支持墮胎，但理由卻是，「若有決定性取向的基因被發現，那麼一個孕婦不想要肚子裡的同性戀孩子，那麼她就應該有墮胎的權利。」他也多次公開表示支持基因改造，他認為智商排名在10%以下的人都該接受治療。2014年他更以410萬美元（約台幣1億2615萬元）賣掉自己的諾貝爾獎牌，事後買主將獎牌歸還，並把拍賣所得全部捐給科研機構，此舉讓各界質疑，完全不缺錢的華森，只想利用這個機會，重新奪得媒體目光。

▼得標者把獎牌還給華森。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼DNA之父華森（James Watson）。（圖／達志影像／美聯社）

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關鍵字：諾貝爾,DNA,James Watson,北美要聞

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