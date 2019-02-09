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老翁斜坡摔跤變成長短腳　二審加碼獲國賠共115萬餘元

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新生南路自行車道,運動休閒,節能減碳,人行道透水鋪面。（圖／記者李毓康攝）

▲老翁在人行道斜坡上摔成長短腿，求國賠獲准。此為示意圖，非事發地點。（圖／記者李毓康攝）

記者吳銘峯／台北報導

基隆茆姓老翁2014年間行經基隆市信二、義一路口的人行斜坡道時，因坡度太陡，不慎跌倒，手術後變成長短腳。老翁起訴請求基隆市府國賠及一旁的土地銀行賠償，一審判准82萬餘元。案經上訴，二審再加碼改判老翁可以獲得2單位賠償，共計115萬餘元。

本案發生於2014年6月7日，下午3點左右，當時70歲的老翁通過馬路，準備要從人行斜坡走上往土地銀行方向，但卻滑了一跤，摔倒在地。送醫治療，老翁的左側轉子間骨折、術後合併肌肉萎縮，最後左腳短了0.75公分，變成長短腳。老翁不滿，認為設置斜坡的土地銀行及有管理責任的基隆市政府都應賠償，因此提出民事訴訟，求償149萬餘元。

老翁主張，害他滑倒的人行斜坡，陡度高於法規規定的40％，加上斜坡路面碎石滿地、佈滿黑色油污，害自己跌倒。而他手術後變成長短腳，只能忍痛辭職，目前沒有工作，要求2單位賠償。法院審理時，基隆市政府辯稱，該斜坡並非市府設置，市府亦未撥付預算或派員施工、進行管理、維護或變更，所以本案應是老翁與土地銀行之間的訴訟，與市府無關。另外土地銀行則辯稱，斜坡並非銀行設置，且斜坡屬於市區道路及附屬工程，應是基隆市政府施工範圍，對出事的斜坡並無任何施工行為，銀行亦非設置人，還提出當時的設計圖作證。

一審法院認定設置斜坡的土地銀行，以及有管理責任的基隆市政府都應賠償，分別判賠老翁41萬餘元，合計82萬餘元。案經上訴，高等法院二審審理後，還是認定基隆市府與土地銀行都須賠償，且各負一半責任。經過重新計算後，二審再加碼，判決2單位均各別賠償老翁57萬8,818，合計老翁二審獲賠115萬餘元。可上訴。
 

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關鍵字：法律,人權,國賠,老翁,基隆市政府,台灣土地銀行,長短腳,高等法院,二審

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