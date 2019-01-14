身障客怨「羊肉冷了」雙眼被噴清潔液　服務生：你可以出去了

▲原本想有個美好的用餐體驗，男客卻紅著雙眼離開。（圖／取自Pixabay）



國際中心／綜合報導

英國男子艾倫（Alan Fisher）去年底到一家烤肉餐廳用餐，原本預計會有個美好的時光，但在他向服務生反映烤羊肉冷掉後，疑似觸怒對方，雙眼被噴灑清潔液。托比烤肉餐廳（Toby Carvery）發言人表示，正在進行內部調查，不會允許客人或員工做出任何傷害行為。

據了解，這起事件發生在去年12月23日下午，55歲的艾倫與鄰居艾米（Amy Hunt）來到餐廳，他本來以為可以享用大餐，結果卻是被狠狠羞辱，感到無限痛苦。艾倫說，他先是發現3張桌子，上面有著垃圾，他清理其中一張並坐了下來。

不過，艾倫坐下後則被告知，他的位置已有人訂位，「這怎麼可能，都還沒被清理？」他拒絕離開，等到餐點上桌後，他又抱怨沒有餐具，隨後又說自己的主菜不夠熱，「等待刀叉已經很糟了，但我反映料理冷掉時，我居然被告知『你的盤子溫度很夠，你已經吃掉大部分的食物，可以出去了』。」

艾倫繼續與服務生陷入爭執，當他試圖錄影時，他突然被噴灑用來清潔桌面的液體。一名高級經理後來表示這是意外。對此，艾倫無法接受，他來到門口時還有員工對他大喊「聖誕快樂」，讓他覺得被羞辱，事後他前往醫院，至今仍是很痛苦，眼睛處在發炎狀態。

艾倫患有糖尿病以及骨關節炎，平時走路必須依靠拐杖，他說，自己就像是被惡魔般對待。