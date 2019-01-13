星巴克「買1送1」來了！2019年首次門市優惠　「19號補班日」登場

▲星巴克今年首推門市買一送一優惠。（示意圖／資料照）

生活中心／綜合報導

這週六（19日）是表定的補班日，許多上班族都哀聲連連，不少業者看準商機，推出小確幸的折扣和優惠。知名連鎖咖啡星巴克就在官網公布，當天會有咖啡買一送一；這次活動是星巴克2019年來第一次門市買一送一活動。而其他飲料店也相繼推出活動，包括伯朗咖啡、coco都可、85度C等等。

星巴克（STARBUCKS）在官網公布，1月19日上午11時至晚間8時，消費者只要在活動期間「購買兩杯相同容量／冰熱／口味的咖啡飲料，第二杯由星巴克招待」。消費者也要注意，以下門市不提供買一送一的優惠：機場門市（松山機場、一航廈3F、二航廈B2、二航廈4F、小港機場）、高鐵站內門市（青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵）、龍門門市、101典藏門市、大英門市、洄瀾門市、草山門市、板橋車站門市、101 35F門市、漢中門市、及車道服務。

▲星巴克推買一送一優惠。（示意圖／記者徐恩樂攝）

而此次活動是星巴克2019年來首次買一送一，但從去年底、約聖誕節前夕開始，星巴克就接連以線上行銷的方式，讓民眾在手機上抽獎開紅包，獎項包含全品項買一送一、第二杯半價等優待券。

除了星巴克之外，「伯朗咖啡」多數門市於14日推出分享日買一送一優惠；「85度C」則是週五都有咖啡第二杯半價活動；飲料業者「coco都可」則是推出拿鐵系列在週四買一送一的優惠。