巴西80歲嬤「圓染髮夢」頂綠頭笑瞇眼　興奮喊：要每月換髮色

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國際中心／綜合報導

巴西南部大城阿雷格里港（Porto Alegre）高齡80歲老奶奶阿蕾德（Alayde Menna Barreto）的心中，多年來始終有個「染髮」的夢想，但在父母管教嚴厲、丈夫勸阻等因素之下，妥協作罷。但最近在孫子的陪同之下，她靠著女兒的手藝，把頭髮染成她最喜歡的綠色，開心的興奮大叫，還笑成瞇瞇眼，直呼「我要每個月換一個新髮色。」

每日郵報報導，在丈夫安東尼奧（Antonio）因心臟病過世後，阿蕾德意識到時間不斷流逝，覺得是時候把一直以來想做的事情付諸行動，在跟家人討論後，決定仿效年輕女孩的風格，最終染了一頭綠髮。

影片顯示，染完頭髮的阿蕾德站在鏡子面前笑得超開心，還興奮的舉起手來，看似在訴說「我終於做到了」，更忍不住轉身再照一次鏡子，顯然對她的新造型感到相當滿意。

▲ 這段影片由21歲的布魯諾（Bruno Menna Barreto）拍攝。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。）

這段影片也讓阿蕾德一夕爆紅，引起網友熱議。而阿蕾德現在也盼望，她的這段影片能激勵其他人，讓他們也能去做一直以來想要做，但是不敢做的事情，「我喜歡我的新髮色，我不知道為何要等這麼久才來做這件事情。這個禮拜還有2名女孩來跟我說，她們很喜歡我的頭髮。我現在計劃每個月換一個新髮色。」

21歲的布魯諾（Bruno Menna Barreto）表示，「我從來沒看過我奶奶對她的頭髮如此滿意，她還說下個月要把頭髮染成藍色，因為我們的足球隊主色就是藍色。」