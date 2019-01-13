時隔4月再爆非洲豬瘟！　江蘇撲殺「6萬9千頭豬」

▲東莞的工作人員把豬拖到屠房。（示意圖／路透社）

大陸中心／綜合報導

江蘇距離上一次通報非洲豬瘟個案至今已4個多月，當時養殖戶存欄僅97頭，與12日在泗陽縣一家公司下轄兩個養殖場發生的疫情難以相比，此次撲殺存欄生豬有近6萬9千頭。

中國農業農村部官網於12日發布消息，接到中國動物疫病預防控制中心報告，經江蘇省動物疫病預防控制中心確診，江蘇省泗陽縣一公司下轄的兩個養殖場發生非洲豬瘟疫情。截至目前，上述兩場合計存欄生豬6萬8969頭、發病2452頭、死亡1369頭。

▲人員在養殖豬場內進行消毒。（圖／CFP）

疫情爆發後，當地已按照要求啟動應急回應機制，採取封鎖、撲殺、無害化處理及消毒等處置措施，同時禁止所有生豬及其產品調出封鎖區，禁止生豬運入封鎖區。

距離上一次發生在江蘇的非洲豬瘟個案是在2018年9月3日，當時無錫市宜興市一處養殖戶確診發生非洲豬瘟疫情，該養殖戶存欄生豬97頭，發病12頭，死亡9頭。

泗陽縣位於江蘇省洪澤湖北面，位處淮安市與宿遷市交界。依據大陸非洲豬瘟防疫標準，受感染豬場豬隻必須全面撲殺，這次是為繼黑龍江省綏化市明水縣一間養殖場於2日撲殺7萬3000頭生豬後，第2起破兩萬頭豬隻個案。