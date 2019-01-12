2018世界百大帥哥揭曉！《水行俠》傑森摩莫亞MAN爆奪冠

美國電影網站TC Candler每年公布的全球百大帥哥美女排行榜都讓大家期待，今年公布影片後，引起話題的就是一舉奪冠的當紅英雄《水行俠》傑森摩莫亞Jason Momoa，擁有MAN爆好身材，演出水行俠後聲勢大漲，一舉奪下冠軍，而紅遍全世界的韓國天團BTS防彈少年團也全員入榜，老么成員柾國超越去年拿下冠軍的V，奪得第二名，也是亞洲最帥！V同時也獲得好成績第五名，證明防彈少年團不只有實力、連顏值也獲得世界級的肯定。

防彈少年團BTS全員入榜，分別拿下第2名柾國、第5名V、第25名Jimin、第47名Jin、第67名SUGA、第79名RM、第88名J-hope，今年可說是韓團中表現最亮眼的天團，不但在世界各地都有巡迴演唱會，而且場場門票秒殺，幾乎一票難求，BTS也抱走許多大獎，包括MAMA的年度專輯獎、年度歌手獎，Billboard Music Awards最佳社群媒體藝人獎、American Music Awards Favorite Social Artist、MTV歐洲音樂大獎Best Group與Biggest Fans，完全讓防彈少年團的聲勢如日中天，也期待2019年BTS帶來更多驚豔的表現！

而從第3名到第10名的排行則是曾在HBO《火線》演出毒販大獲好評的演員伊卓瑞斯艾巴、有超過7800萬名Youtube訂閱者的瑞典籍YouTuber Felix Arvid Ulf Kjellberg（又名PewDiePie)，以拍攝遊戲遊玩影片（Let's Play）與評論影片聞名、備受全球少女喜愛的帥氣小鮮肉歌手Shawn Mendes、1991年出生的巴西籍模特兒Marlon Teixeira、身兼模特兒以及知名部落客的義大利男模Mariano Di Vaio、《超自然檔案》男主角Jensen Ackles、以及《以你的名字呼喚我》爆紅的新科男神艾米漢默Armie Hammer，第11名則殺出韓國爆紅、造成姜丹尼爾症候群的Wanna One成員姜丹尼爾。

而TC Candler榜單中不讓西方臉孔專美於前，近兩年也有許多東方臉孔入榜，在2018年百大帥哥榜單中，台灣的高以翔拿下65名，在中國擁有高人氣的Lay張藝興一舉衝到18名的好成績，《偶像練習生》中奪下冠軍的高人氣男星蔡徐坤則躍到27名、Got 7王嘉爾拿下35名。

韓國娛樂圈中也有許多新面孔以及入圍過的帥氣臉孔，包括EXO成員世勛、曾經奪下全球第二帥的BIGBANG成員太陽、以及長相如雕刻般帥氣又會跳舞的NCT成員泰容、演出《舉重妖精金福珠》、《河伯的新娘》南柱赫，也拿下不錯的成績！

同樣是英雄系列的演員，飾演雷神索爾的克里斯漢斯沃Chris Hemsworth、飾演洛基的湯姆希德勒斯頓Tom Hiddleston，以及美國隊長克里斯伊凡Chris Evans也榜上有名，但可能水行俠年末太受歡迎，Marvel這三位英雄名字只落在74名、78名與94名，而同樣以壯漢man爆形象深植人心的巨石強森，今年則拿下了81名。

※編輯：Sandy VOGUE.TW | 來源：TC Candler

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