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為免費搭地鐵...她狂抖「蜜桃臀」蠕動進站　網崩潰：想吐

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國際中心／綜合報導

搭車付費是天經地義的事情，但有些人卻心存僥倖，就想搭「霸王車」。日前美國紐約地鐵（New York City Subway，簡稱NYC）的監視器就拍攝到一名大媽為了逃避付費關卡，竟試圖從閘門下擠過去，不僅褲子被磨到掉一半，整個屁股蛋還在空氣中晃個不停。

一名網友日前在《LiveLeak》分享一段標題為「如何免費搭乘紐約地鐵」的影片，從曝光畫面中，可以看見一位身型巨大、豐滿，身穿深色帽T的大媽站在地鐵閘門前，豈料一個轉身，居然側身半趴在板上，不斷向後蠕動，但因為過度肥胖的關係，扭動的過程中褲子還不小心因與地板摩擦而脫落，整個屁股對著監視器毫無遮掩的展現，「蜜桃臀」可以說是晃好晃滿。

▲▼美國大媽。（圖／翻攝自）

▲地方媽媽「蜜桃臀」晃好晃滿。（圖／翻攝自LiveLeak）

經過一段艱辛的蠕動後，大媽終於順利爬過閘門進入車站，如同鬆了一口氣般將滑落的褲子穿好，隨後若無其事得離開鏡頭。網友看見這則影片後除了大呼「不舒服」、「想吐」之外，也紛紛譴責這樣逃票的行為，以及質疑紐約地鐵在管理制度上實在太鬆懈。

據了解，有4％的乘客都是靠著逃票進入地鐵，美國紐約市捷運局（New York Transit）局長拜福德（Andy Byford）2018年便推測有兩個原因導致逃票行為不斷惡化，首先是曼哈頓地區檢察官辦公室宣布，不會起訴因為逃票而被逮捕的人，再來則是地鐵票價不停上漲，島至部分低收入戶的民眾實在無法負擔。

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關鍵字：紐約地鐵,蜜桃臀,北美要聞

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