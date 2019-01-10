南華大學「Formal Dinner」　凝聚學生教職員向心力

▲▼ 南華大學溫馨Formal Dinner，邀請優秀學生、教職員共進餐點凝聚對校向心力。（圖／記者翁聖勳翻攝，下同）

記者翁聖勳／嘉義報導

國外盛行「Formal Dinner」是由校長邀請學校的學生到校長住所，在悠美的環境及溫馨的氣氛下招待賓客，以正式的餐點和學生們閒話家常，學習國際禮儀也拉近與校方管理層距離。

南華大學2017年開始每學年皆辦理「Formal Dinner」，分別邀請傑出表現或為校爭光的教師、職員及學生與校長共進晚餐，兩年7個場次，讓受邀參加的教職員生都倍感榮耀，也深深感受到校長的關懷與用心。

校長林聰明表示，南華學生多數來自中南部且多半為弱勢家庭，因此更要給予更多的關懷與鼓勵，也希望能透過Formal Dinner的方式關心學子，鼓勵勤奮向學及為校爭光的學生，在閒話家常下拉近與學生之間的距離，瞭解他們在學校的學習情況，且適時給予支援與鼓勵，讓學生可以更有自信，未來一展長才。

林聰明表示，許多來自弱勢家庭的學生在以往的學習階段沒有充足的學習環境及資源，但在大學短短幾年，經過師長的指導加上學校提供完善的學習資源，不僅激發出潛能，更大大提升了自信心，也希望學生學習感恩，未來有成就之時也能回饋社會。

林聰明提到，除了邀請優秀學生參加Formal Dinner，也會舉辦教師場及職員場，勉勵為學校努力奉獻的教職員們，也藉以瞭解其工作狀況，促進教職員彼此的交流也凝聚向心力。