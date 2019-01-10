命案清理師／入行只有2個條件　至今無人撐過第二次

▲盧致宏說，有膽識又有能力處理命案現場的人少之又少。

圖文／鏡週刊

34歲的盧致宏大學就進入殯葬業，從小助理當到年薪百萬元的禮儀師，2年多前在眾人不看好的情況下轉職，雖然現在年薪約80萬元，不若禮儀師高，但獨居人口攀升、孤獨死比例漸增，這塊少有人敢踏入的市場，需求量只會愈來愈大。

盧致宏說，每個案子堅持要到現場看過才知道怎麼處理，「就算在高雄我也可以去現場看完報價。」案件費用從幾百元到幾萬元，主要是看難度，有時候他還要看委託人狀況。盧致宏的友人這麼形容：「他看起來很像壞人，但其實很善良。看見人家家境困難，不但做白工還掏錢幫忙。」

開設的粉專貼了不少清理前後對比照，牆壁地板亮到反光，不是有潔癖，就是一股執念要做到好，「我的工作是還原，新家是怎樣我就要做到那種程度。」

噁心髒亂其實不足以形容他日常工作環境，每次開門，都像手探進恐怖箱。「有時房間會自成一個生態系。」屍體與發霉的食物帶來蛆、蒼蠅，還有蟑螂、老鼠亂竄，一般人1秒也無法忍受，他卻要待上好幾小時甚至好幾天。

▲盧致宏擔任禮儀相關工作多年，還曾幫忙撿骨。

每天都有勇者問他缺不缺人，「但跟我出門見習一次，就會打退堂鼓。」入行他只開2個條件，體能與品格，「操守最重要。有一次我們清抽油煙機掉下來幾十萬元，往生者藏的錢，這種家屬都不會知道，同事直接交還。你報1萬元的價，多的都不是你的。」

盧致宏現在年收約80萬元，比當禮儀師時少，問到收費標準與詳細收入，他搖搖頭：「這也是祕密。」殯葬業收費似乎總是很難完全透明。「很多人以為我們這行很好賺，但其實要大富大貴是不可能的。」案源不穩，「這個月吃牛排，下個月吃草。」採訪這段時間，逾2週沒案件上門，只能看書、看漫畫打發時間。每個月也不能接太多案子，因為承載不了太多壓力。

▲去年在台中發生的牙醫診所凶殺案，盧致宏曾幫忙清潔。

「做事當下沒有感覺，但回到家獨處，一連幾天腦海裡都會重複場景，甚至自行腦補很多東西，都睡不好。」例如處理一灘血，夢裡那片紅總會無限放大，讓他困在深淵中爬不出來；又或者面對跳樓情境，「一連好幾天，只要閉上眼睛，就覺得自己在跳樓。」

他處理過最棘手的也是跳樓現場，「跳的時候掉到管道間，30幾樓掉到地下5樓。管道間有線，就像打小鋼珠、切披薩。」接體員帶走了殘缺的屍塊，他倒掛垂降清理殘留的血肉，「手一邊要撥開線，覺得腦充血撐不住再轉回來休息一下，那次好累。」

▲盧致宏手上有一片醒目痕跡，是感染屍毒造成。每到冬天都會龜裂，讓他困擾多年。

做這行大傷、小傷沒少過，手背上一塊不平整，「那是屍毒啦！冬天都會裂開，以前更大塊。」讓他最困擾的是長年穿防護衣帶來的後遺症，「我只有工作結束才會脫掉，這完全隔離，一直悶在裡面會過敏、長疹子。而且對溫度會有認知障礙，變得很怕冷。」

▲盧致宏處理過最棘手的是跳樓現場，他甚至需要倒掛垂降清理。（盧致宏提供）

工作內容危險又辛苦，他卻沒想過回頭當禮儀師，「那工作很多人在做了，不需要我，這塊總是要有人來做。」在殯葬業10年見慣死亡，無所謂畏懼，但特殊清潔遇上層出不窮的孤獨死案例，倒是讓他感觸很深。

「我作息不正常，怕影響家人早就搬出來自己住。會覺得哪一天我獨自死在家裡，也沒人會發現。」每年寫一次遺囑交代身後事，還準備好法律文件證明房子不是凶宅，「有時候覺得流浪漢倒在路邊還會被看見，我死了被框在4面牆裡，可能要有味道飄出來才有人知道。」悲觀的不可思議，「我想法很怪齁！但我就怪啊！不然怎麼會做這行。」