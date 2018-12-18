陸版iPhone限定！　iOS12.1.2更新「關閉動畫效果」避高通禁售令

▲高通申請的蘋果禁售令中有7種型號，iPhone 8也在名單當中。（圖／記者范家宏攝）

記者楊子萱／綜合報導

美國高通公司和蘋果在大陸的專利戰打得沸沸揚揚，福州中級人民法院日前批准高通對蘋果的臨時禁令，因高通主張2項專利遭侵權。蘋果今（18）日凌晨發布了最新的iOS操作系統12.1.2，其中，大陸版的iPhone推出了應用強制退出時的新動畫，這也正是為了解決高通申請的蘋果設備禁售令。

▲大陸版iPhone在ios12.1.2中更動了動畫設計。（圖／翻攝自零鏡網）

在結束app時，通常會出現「頁面向上滑動」的動畫，不過，在這次的更新中，退掉應用程式時會變成「向中心縮小不見」的縮放動畫。

▲原本的動畫設計。（圖／翻攝自零鏡網）

▲更新後的動畫設計。（圖／翻攝自零鏡網）

這個動畫最初出現在惠普palm的Web OS上，後來又落到高通手上，蘋果則通過合作關係，以專利打包出售，自ios7以來就一直使用這樣的設計，也一直相安無事，但現在卻因雙方鬧僵，所以這個動畫也變成一個專利戰。

這項動畫的更新目前只有陸版iPhone才有，外界猜測，這也是因為蘋果只有在大陸市場打輸專利訴訟案，在其他地方並還沒有需要改動的必要。

▲iPhone 8、iPhone 8 Plus紅色特別版。（圖／記者洪聖壹攝）

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