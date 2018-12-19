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蘋果最新專利透露端倪　Touch ID、Face ID可同時執行

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▲▼iPhone的指紋辨識有機會敗部復活。（圖／記者范家宏攝）

▲iPhone的指紋辨識技術（Touch ID）有機會敗部復活。（圖／記者范家宏攝）

科技中心／綜合報導

雖然蘋果在新一代的iPhone和iPad上都已經全面採用臉部辨識技術（Face ID）但喜愛指紋辨識技術（Touch ID）的用戶仍大有人在，而據外媒報導，蘋果公司的最新專利，可望讓Touch ID回歸，更能與Face ID同時存在

據陸媒IT之家引述外媒Patently Apple報導，這項專利是由歐洲專利局公佈的，依照目前現有的技術，電子設備實現生物特徵認證的技術通常很麻煩，例如人臉辨識技術，用戶在註冊和身份驗證時，都會被要求在每次反覆運算過程中，必須要以相同的方式完美地對齊生物特徵。

若是出現不符合的狀況，辨識結果往往會失敗，用戶可能會因此要重複嘗試多次生物特徵辨識，也可能會因此不鼓勵使用生物特徵來進行辨識，這也是為什麼蘋果選擇使用TrueDepth相機系統非而3D成像來執行Face ID。

而蘋果最新的專利確實增加了Face ID與Touch ID同時存在的可能性，依照外媒提供的圖片，可以發現設備會先嘗試Face ID，若失敗則改嘗試Touch ID，也可選擇以密碼解鎖。

但由於該圖片是採用有Home鍵的iPhone來介紹專利，但今年新發表的3款iPhone皆已將Home鍵移除，但報導指出，過去蘋果經常會使用舊機型圖片來說明技術原理。而若是iPhone將再度迎回Touch ID，採用先前外媒猜測的螢幕下指紋辨識技術可能性很高

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關鍵字：iPhone,Touch ID,Face ID,解鎖,生物特徵,蘋果,專利

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