國巨12月營收月減15%　全年營收771億元創歷史新高

▲國巨董事長陳泰銘。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

被動元件龍頭國巨今（9）日公布上（12）月營收45.34億元，月減15.7%，營收月減幅度較上月的38%收斂許多，主要受到中美貿易對需求的壓抑，但相對去年同期，仍增加35.4%。

第4季營收162.28億元，雖然較上季減47.1%，但仍較去年同期增加68.2%；2018年全年度累計合併營收為771.65億元，較去年同期增加139.23%，創歷史新高。

國巨12月份營收較上月減少，主要是工作天數因年度庫存盤點而減少、歐美客戶因聖誕及新年假期而減緩拉貨、大中華區終端客戶因中美貿易爭端仍持觀望態度而降低需求，公司繼續調節經銷商進貨以協助其強化庫存管理及調整客戶服務模式。

國巨第3季包括營收、毛利、淨利與EPS等都創歷史新高。第3季營收達306.66億元，季增59.3%，毛利率69.3%，每股純益34.35元；國巨前3季歸屬母公司淨利295.61億元，每股純益達70.29元，大賺7個股本。

然而國巨從第3季就先預告第4季將步入淡季。法人指出，被動元件廠從去年12月營收月減幅大致貼近蘋果供應鏈，受中美貿易戰需求減弱及年終盤點因素，部分下游客戶自去年12月23日後就陸續關帳不拉貨。

展望未來，國巨持續優化產品組合、提升公司國際競爭力的策略仍不變，對全球景氣審慎應對。