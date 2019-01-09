標靶藥物的先驅者…唐獎得主曼德森腦癌病逝　享壽82歲

▲第三屆唐獎生技醫藥獎得主，癌症治療專家曼德森。（圖／取自唐獎基金會）



國際中心／綜合報導

去年獲頒唐獎生技醫藥獎的美國癌症治療專家曼德森（John Mendelsohn），美國德州當地時間1月7日晚間因腦癌病逝，享壽82歲。曼德森生前首創受體酪胺酸激酶抗體標靶治療方法，是研發標靶藥物爾必得舒（Erbitux）的先驅者，造福無數癌症患者。

唐獎教育基金會教育基金會9日發表聲明表示，曼德森曾擔任多所頂尖癌症中心主任，包括聲名遠播的紐約紀念史隆•凱特琳癌症研究中心（Memorial Sloan Kettering Cancer Center），並於1996年至2011年擔任MD安德森癌症中心（MD Anderson Cancer Center）三屆院長，期間帶領 MD安德森癌症中心在多個癌症項目獲得美國癌症醫院評鑑第一名。

曼德森主張並證實，藉由抗體抑制表皮生長因子受體（epidermal growth factor receptor, EGFR）的酪胺酸激酶（TK）活性即可抑制癌症，並研發出第一種標靶藥物「爾必得舒（Erbitux）」，成功應用於大腸癌與頭頸癌治療，因此榮獲2018唐獎生技醫藥獎。唐獎教育基金會對曼德森病逝消息感到震驚，並代表創辦人尹衍樑向其家屬致哀悼之意。

曼德森過去接受唐獎團隊採訪時謙遜表示，標靶藥物Erbitux的成功，是團隊共同合作研發的結果。此外，曼德森去年接受中央社專訪時也曾說，目前醫學界對於癌症這項難題，還需要深入探討和研究，但回顧20年前，只有3分之1的癌症患者能活過5年，如今此數字已經達到3分之2，足以證明癌症治療的研究不斷進步，令人感到振奮。

根據美國廣播公司（ABC）旗下休士頓地方電視台KTRK-TV報導，曼德森前年被診斷出罹患膠質母細胞瘤（glioblastoma），是一種極具侵略性的腦癌；他於2018年8月31日自MD安德森癌症中心退休。在與癌症對抗15個月後，曼德森於7日晚間與家中過世，享壽82歲。