波音去年「賣機893架」創新高　全年訂單總值達1437億美元

▲波音2018年總計交付破紀錄的806架民航機。（圖／波音提供）



實習記者陳妙津／綜合報導

美國波音公司宣布，2018年再度打敗空中巴士，贏得最大飛機製造商的寶座。波音在去年共交付806架民航機，超越2017年時763架的紀錄，另外也斬獲893架飛機訂單，其中第4季成長驚人，12月就敲定了其中203筆，根據最新牌價，2018年訂單總額共高達1437億美元（約合新台幣4.426兆元）。

今年雙走道飛機市場表現格外搶眼，2018年共有218筆訂單，而787夢想飛機售出109架、累計約1400架，目前仍是史上銷售最快的雙走道客機。目前波音仍有約7年未消化完的737飛機訂單，並於去年年中將產量提升至每月52架，全年總計交機580架，其中近半數是更省油、可飛更遠的MAX家族，包括首批MAX 9飛機。

▲更省油、可飛更遠的MAX。737 MAX。（圖／波音提供）



▲更省油、可飛更遠的MAX。737 MAX。（圖／波音提供）

波音持續以雙發動機客機的最高產能打造787夢想飛機，去年總計交付145架，再加上777、767與747-8等各種型號機種，交機數達806架新高。而777家族去年訂單共計51架，大部份來自聯邦快遞、全日空貨運、DHL國際快遞、卡達航空與其它主要航運公司，737 MAX家族也在12月售出181架，包括13家新客戶，全年訂單共675架。

波音商用飛機集團執行長凱文•邁卡利斯特（Kevin McAllister）表示，「2018年波音百尺竿頭、更進一步，在變化的過去一年內，生產線與供應商夥伴都協助波音打造、交付比以往更多飛機，以滿足全球航空旅遊市場的強勁需求」。

波音商業銷售與行銷資深副總毛毅山（Ihssane Mounir）則指出，「去年的客機訂單數量，驗證了波音對全球需求市場的長期預測，包括未來20年內，全球民航機總數將成長一倍」。

▼波音公司日前宣布規模排名全球第三的聯合航空，已向其訂購九架787-9訂單以擴大其787夢想飛機機隊。（圖／波音公司提供）

