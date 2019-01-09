處理事故遭追撞殘廢、喪命　警研發新系統爭取「保命3秒」



▲新北警首創試辦「交通管制預警系統」，希望提升員警值勤安全。（圖／記者林煒傑翻攝）



記者林煒傑／新北報導

警察是高風險行業，近年來員警處理交通事故殉職或受傷新聞頻傳，且多半都是在馬路上處理交通事故、取締違規、排除故障車輛或戒護人車安全時，被後方來車追撞。警分析原因，應與缺乏合格的安全防護裝備有關，因此新北警特別試辦「交通管制預警系統」，希望能提升員警安全。

經計算，當車輛時速80公里時，每秒行進22公尺，撞擊60公尺以外的交通錐，反應時間不到3秒，例如103年新北瑞芳警分局員警吳泓諭在台62甲線隧道內處理事故時，雖依規定在事故後方擺設交通錐，仍不幸遭後方聯結車追撞身亡。

另外，新北市蘆洲警分局員警陳昭宏，105年在快速道路上執行特勤交管勤務時，遭酒駕車輛猛力撞擊，被夾在警車及肇事車輛間，傷勢嚴重一度命危。顯示警察人員在執勤過程風險極高，隨時面臨生命威脅，因此，如何有效降低員警執勤遭撞事故發生，又或者發生時如何提醒員警迅速反應，是目前最刻不容緩、亟需解決的議題。

為使員警能夠安心、安全的完成事故處理，避免二次事故發生，新北市警察局交通大隊除了在106年訂定「處理隧道交通事故現場管制作業程序」，針對轄內設有車道管制號誌（LCS）隧道（如萬里隧道、台64線觀音隧道等內的車禍），除隧道內車禍現場的管制以外，另外在隧道口就開始警戒與交通管制，開啟警示燈及危險警告燈，以漸變段管制方式佈設交通錐，導引車輛在隧道口就先減速並變換到安全車道行駛再進入隧道。

另外，新北警率先採購使用「交通管制預警系統」，提供執勤人員安全工作環境，作用的原理是當有車輛因疏忽撞擊管制的交通錐時，即會觸發交通錐上的感應器，並觸發聯結所有的感應器，把訊息傳回現場的主機，員警身上所佩戴的警報器即會發出聲光震動，提醒執勤員警注意閃避，爭取保命的「黃金3秒」。

「交通管制預警系統」一組有8個環形感測器及4個手持（夾）警報器，環形感測器套在交通錐上，在管制路段前方布設，兩環之間有效感應距離達30公尺，當結合更多環形感測器時，無線防護網的距離就會拉長，進而提升現場執勤人員安全。新北警將會評估系統效益，逐步推廣在快速道路或隧道的事故處理，讓員警執勤安全更有保障。

▼預警系統本體與環形感應器。



【還有其它新聞】

►為了丟一包垃圾...2家庭破碎 中和「惡臭垃圾山」喪翁命

►新婚老公注重健康...天天神隱做「攝護腺保養」 嫩妻氣炸

►扯！「甲等」托嬰中心遭爆虐兒 強塞櫃子、鍋鏟爆打腳底