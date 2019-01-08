▲ 國定古蹟「林本源園邸」，打造枋橋古城區的觀光亮點。（圖／新北市文化局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

國定古蹟「林本源園邸」2019年將以「點亮林園」為主軸，希望結合枋橋古城豐富多元的老街市集，人文、歷史、生態、藝術等資源，促進地域再生，讓舊古城也能有新風貌！市長侯友宜8日特別參訪園區及三落大厝，盼在各方資源的結合下，以林園做為一核心，打造枋橋古城區的觀光亮點。

新北市國定古蹟「林本源園邸」為板橋林本源家族興建的房舍，仿蘇州留園設計，是目前台灣僅存最完整的園林建築，佔地面積約6054坪，包含庭園建築與三落大厝宅邸，園邸雕樑畫棟，更擁有許多精緻雕刻和特色建築裝飾。

▲「林家花園」園區及三落大厝，打造枋橋古城區的觀光亮點。

市長侯友宜表示，國定古蹟「林本源園邸」位於板橋文化發展薈萃軸心點，是枋橋古城區的一大亮點，也是最重要的核心，深具營造永續文化產業與藝文扎根的潛力。「點亮林園」將從文化路徑的拓展與深化思考，期盼能建構在地文化知識脈絡，找出在地價值同時保存地方文化，擴大文化資產的保存及推廣，更可成為板橋地區的觀光重點。

侯友宜說，如何從林家花園為核心，來保有文化、歷史、生態，以及我們附近週遭的美食與建物，如何從府中站或是高鐵捷運站，來規劃一個非常完整的觀光旅遊路線，是接下來很重要的一點，又或是從夜間光雕的思維，以不破壞古蹟的原則讓新舊作結合也是非常重要。

▲「林家花園」園區及三落大厝，打造枋橋古城區的觀光亮點。

文化局表示，「點亮林園」將從多個面向推廣古城區文化，包含將週遭的文史踏查資料數位化、異業結盟，結合週遭的旅宿業、古城特色在地美食以及美妝服飾攝影業等，另將串聯傳統工藝匠師（新北市登錄藝師為優先）及各級學校教學資源，以園邸為傳統藝術文化為教學核心，建構一套在地文化知識學習系統，讓傳統工藝設計美學得以傳承，此外也推出「戲曲夜」，讓園邸成為傳統表演藝術伸展平臺。

新北市文化局長蔡佳芬表示，國定古蹟林本源園邸是板橋地區重要的文化資產，更具豐厚的文史脈絡，盼亮點計畫推出，能串連整個板橋古城區，讓地方文化得以保存之於，更能促進觀光發展。

▲「林家花園」園區及三落大厝，以林園做為一核心，打造枋橋古城區的觀光亮點。