心虛男見警想跑　查獲罕見克羅埃西亞制式手槍

▲保大員警查獲罕見客羅地亞製制式手槍。（圖／桃園市保安警察大隊提供）

記者楊熾興／桃園報導

有槍砲、毒品等多項前科49歲鄭姓男子8日晚上行經桃園市福德一路時，遇警方巡邏車時神色慌張急欲離去，員警遂立即上前盤查發現鄭嫌自小客車駕駛座車門置物處有一包一級毒品海洛英粉末，及罕見克羅埃西亞製HS-9制式9釐米手槍1把及子彈11顆，依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例等罪嫌，移送臺灣桃園地方檢察署偵辦。

▲警方自鄭姓男子車內查獲海洛英毒品（圖／桃園市保安警察大隊提供）



警方表示，桃園市保安警察大隊警員林沅益、黃眾信、李建賢及陳重屹等4員，於8日20時許在桃園市八德區福德一路周邊執行巡邏勤務，發現民眾鄭男一見到保大警車即神色慌張急欲離去，相關員警遂立即上前盤查發現鄭嫌自小客車駕駛座車門置物處有一包一級毒品海洛英粉末，鄭嫌自知難逃法網，遂主動告知車內尚有其他海洛英毒品(毛重合計共8.40公克)、罕見克羅埃西亞製HS-9制式9釐米手槍1把及制式子彈11顆。

▲保大員警查獲罕見客羅地亞製制式手槍。（圖／桃園市保安警察大隊提供）

保安警察大隊大隊長鍾孝平表示，近期即將進入春節期間安全維護工作，將依本市各地區特性及需求，輔以大數據方式調整警力配置及勤務作為，強力壓制街頭犯罪。