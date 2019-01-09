滿漢御品故宮精品跨界合作　推出限量聯名帝王級美食

▲滿漢御品與故宮精品跨界合作，推出限量聯名帝王級美食。（圖／統一提供，下同）

記者林悅／台南報導

推出必搶購一空的「滿漢御品牛肉麵」，首度與故宮精品跨界合作，沿襲品牌核心價值滿足0.1％懂得享受美食、人生的生活品味家，因滿漢御品包裝為展現中華皇室貴氣，大量參考故宮文物之設計語彙，促成故宮精品首度與麵食品牌聯名合作，挾帝王氣勢推出「滿漢御品 x 故宮精品」聯名款商品，即日起限量開賣。

「滿漢御品 x 故宮精品」聯名款巧妙擷取清朝文物金龍圖樣印製於上蓋，栩栩如生的立體金龍彷彿將破碗而出；所附木筷套組印製清光緒手書「欽定一甲第一名」，不只代表著滿漢御品為麵界第一精品、也藉此激勵著人們享用此等人間美味後更要努力向上；精美的提盒參考「內府泥金寫本龍藏經之經衣夾層：黃地團龍如意雲紋織金妝花緞」金龍及「光緒國書¬–大清國致大英國國書」黑龍兩款圖樣設計，並皆輔以清朝文物「粉彩開光花鳥雙連瓶」雕花刻印除互相呼應、更襯華貴，「麵界帝王」的名號顯露無疑。

自2016年起首次推出一碗售價高達248元的滿漢御品精品麵食，以限量行銷手法，成功在市場上掀起討論話題，如今配合春節、端午、中秋三大送禮節慶推出限時、限量販售，累積穩定的客群。

今年春節推出的「滿漢御品 x 故宮精品」聯名款商品即日起限量販售8888組，本次於限定的7-ELEVEN門市通路販售及MOMO電商獨賣外，春節亦進軍家樂福桂林店及重慶店限定店，還沒品嘗過精品帝王級佳餚的朋友不妨一試！更歡迎將這份帝王御賜的福氣趁此新春佳節分享給更多親朋好友們，自用、送禮，均為上乘之選！