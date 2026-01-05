　
社會 社會焦點 保障人權

國道驚魂！聯結車急煞「鐵線圈掉落」　小客車慘被砸中畫面曝

▲黃姓男子駕駛營半聯行經國道1號南向中壢路段，因前方車流回堵急煞車，導致所載運的4個鐵線圈由車斗掉落。（圖／國道警方提供）

▲黃姓男子駕駛聯結車行經國道1號南向中壢路段，因急煞車導致所載運的4個鐵線圈由車斗掉落。（圖／國道警方提供、下同）

記者楊熾興／桃園報導

49歲黃姓男子駕駛聯結車行經國道1號南向63.7公里處中壢路段，因前方車流回堵緊急煞車，導致所載運的4個鐵線圈由車斗掉落，砸中後方由35歲鄭姓女子駕駛的小客車右側車身，現場無人受傷，2車駕駛人酒測值為零，詳細的肇事原因有待警方進一步釐清。

▲其中一個砸中鄭姓女子駕駛的小客車右側車身。（圖／國道警方提供）

國道公路警察局第一大隊勤務指揮中心於5日15時2分接獲報案，國道1號南向63.7公里處中壢路段有車輛被掉落的掉落物砸到的事故，立刻調派巡邏車前往處理，並通報交控派遣警戒車前往，所幸無人受傷。

▲黃姓男子駕駛營半聯行經國道1號南向中壢路段，因前方車流回堵急煞車，導致所載運的4個鐵線圈由車斗掉落。（圖／國道警方提供）

▲其中一個砸中鄭姓女子駕駛的小客車右側車身。（圖／國道警方提供）

經了解，黃姓男子駕駛聯結車行經國道1號南向63.7公里處中壢路段，因前方車流回堵緊急煞車，導致所載運的4個鐵線圈由車斗掉落，其中一個砸中行駛在中線車道鄭姓女子駕駛的小客車右側車身，現場無人受傷，2車駕駛人酒測值為零。

警方呼籲駕駛人應遵守交通規則，貨物未依規定綑紮牢固掉落，依道路交通管理處罰條例之規定，可處新臺幣三千元以上一萬八千元以下罰鍰，肇事致人傷亡還會吊扣、吊銷駕照。

即／國1南下火燒車　濃煙影響行車

今天（3日）下午3時許，國道1號南下路段發生一起小貨車起火意外。一輛行駛於國道1號南向小貨車，行經29.9 公里處時，車頭引擎室突然冒煙，駕駛將車停靠於路肩後隨後起火燃燒；現場濃煙密布影響其他車輛，所幸駕駛及時逃生，並未造成人員傷亡，目前警消已將火勢熄滅，起火原因仍待進一步釐清。

小客車閃避黑狗　自撞路邊3汽車1人傷

小客車見警狂催油門落跑！4人是失聯移工

小客車「正面對決」燈桿！猛撞彈起畫面曝

國道1號中豐交流道通車啟用　張善政：持續爭取青埔北上匝道

抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰

談兩年條款曝柯文哲曾提「留在立院」　黃國昌：今天已簽辭職書了

吳姍儒曝兒子像到吳宗憲　笑嘆：好種不傳，壞種不斷

馬杜洛坐直升機被押往紐約受審　大批警力戒備上囚車畫面曝！

大選贏馬杜洛3百萬票！　委國流亡領袖宣布「我才是總統」

