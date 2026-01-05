國道驚魂！聯結車急煞「鐵線圈掉落」　小客車慘被砸中畫面曝

▲黃姓男子駕駛聯結車行經國道1號南向中壢路段，因急煞車導致所載運的4個鐵線圈由車斗掉落。（圖／國道警方提供、下同）

記者楊熾興／桃園報導

49歲黃姓男子駕駛聯結車行經國道1號南向63.7公里處中壢路段，因前方車流回堵緊急煞車，導致所載運的4個鐵線圈由車斗掉落，砸中後方由35歲鄭姓女子駕駛的小客車右側車身，現場無人受傷，2車駕駛人酒測值為零，詳細的肇事原因有待警方進一步釐清。

國道公路警察局第一大隊勤務指揮中心於5日15時2分接獲報案，國道1號南向63.7公里處中壢路段有車輛被掉落的掉落物砸到的事故，立刻調派巡邏車前往處理，並通報交控派遣警戒車前往，所幸無人受傷。

▲其中一個砸中鄭姓女子駕駛的小客車右側車身。（圖／國道警方提供）

經了解，黃姓男子駕駛聯結車行經國道1號南向63.7公里處中壢路段，因前方車流回堵緊急煞車，導致所載運的4個鐵線圈由車斗掉落，其中一個砸中行駛在中線車道鄭姓女子駕駛的小客車右側車身，現場無人受傷，2車駕駛人酒測值為零。

警方呼籲駕駛人應遵守交通規則，貨物未依規定綑紮牢固掉落，依道路交通管理處罰條例之規定，可處新臺幣三千元以上一萬八千元以下罰鍰，肇事致人傷亡還會吊扣、吊銷駕照。