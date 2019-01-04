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多維TW／黃背心啟示錄：台、法面臨「改革者困境」

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（圖／視覺中國攝）

文／陳稚寰 萬敏婉　圖／多維TW提供

曾經遊人如織的巴黎香榭大道，遭遇穿著黃背心的示威群眾，以焚燒中的汽車妝點；凱旋門前更出現鎮暴警察與示威群眾對峙的緊張畫面，一顆顆的催淚彈迷濛了示威者的雙眼，四處噴灑的高壓水柱卻澆不熄民眾的怒火，這是2018年12月在巴黎街頭淪入暴力的「黃背心運動」，而被示威民眾視為怒火焦點的，則是2017年的以66.1%的高度民意支持率入主愛麗舍宮，成為繼拿破崙（Napoleon Bonaparte）後法國最年輕領導者的馬克宏（Emmanuel Macron）。

鏡頭來到台灣，2018年11月24日晚，九合一大選中台灣藍綠版圖翻轉，反映民眾對執政民進黨的高度不滿，然而短短兩年前，民進黨黨主席蔡英文卻曾挾56.12%的高民意支持率達到政黨再度輪替，成為台灣甚至華人史上首位女總統。

這兩名同樣背負著民眾高度期待，開展並推動改革的執政者，卻陸續在執政後不久遭遇民眾強烈抗議示威，甚至以選票表達對執政的不滿。到底民意的轉向是源於改革所背負的「原罪」？還是改革者的革新步驟手段缺乏與民眾間的同理心，無法「苦民所苦」？甚至是改革的方向完全背離民意？台灣的蔡英文與法國的馬克宏所面對的難題有何異同？

失序的改革

就結果來看，馬克宏所遭遇的黃背心運動事實上只是最後一根稻草，人民只是藉著這項運動，說明執政黨已經忽視民心許久，但馬克宏為何僅在一年多就從政壇新星成了民意低落的總統，這要從他的改革看起。

蔡英文上任後曾因為「一例一休」的問題，讓勞工炒得沸沸揚揚。遠在法國的馬克宏同樣也在上任後對勞動法規進行改革，並在勞工團體因突來的改變驚魂未定之際，馬克宏再推動經濟改革，目標鎖定公務人員，計劃在任內裁去12萬名公務員。此舉引來法國總工會（CGT）登高一呼，號召了政府機關、地方單位或醫院的公務員們罷工，共計540萬人民，即便如此，馬克宏仍堅持改革持續進行。

另一項拉高民眾怒火的改革就是取消「富人稅」，富人稅象徵是社會公平公正的精神，馬克宏於2017年10月取消稅制後，身為中產階級與底層人民的相對剝奪感增加，法國階級問題又隨之曝露在陽光下。隨著一波接著一波的改革，公務員、勞工及平民對於被政府剝奪的感覺愈發提高，最終透過調漲燃料稅引發的黃背心運動，向馬克宏表達人民的怒吼。

平心而論，馬克宏的改革是立意良善且具遠景與連貫性的，有助於社會發展，舉例來說，以往勞工權利過大，讓企業不敢隨意僱用，導致法國經濟疲弱，此外，小型企業不得跟雇員直接談判薪餉和工時問題，修改勞動法後，缺乏工會代表的公司，也可以跟勞工協商。修改勞動法幫助企業鬆綁了這些限制，政府還公佈36項細則，期使勞資談判空間加大，增加就業率。

在黃背心示威中時常被提及的「富人稅」，也是驅使馬克宏民意墜谷的關鍵改革，眾人甚至譏諷馬克宏為「富人總統」，而他昔日銀行家的背景更令人加深這種富人印象。實際上，馬克宏曾批評歐蘭德推出超高富人稅，反而讓有錢人遠走他鄉，所以他認為，廢除富人稅能留住企業老總與富人們，促進法國境內投資，再造經濟起飛。

而恪守巴黎氣候協定的馬克宏也進行了能源改革，希望2040年法國全面禁止汽柴油車上路，再調漲燃料稅以補貼未來民眾購買電動車，不過這項革新終究成了黃背心運動的導火線。

儘管這些改革凸顯出馬克宏是位具有遠見的人，但是人民在一連串快速、不停歇的改革中並沒有實質上的感受，根據歐洲統計局（Eurostat）最新數據顯示，2018年法國10月的失業率為8.9%，遠高於歐盟6.7%的均數，是歐盟失業率第四高的國家。馬克宏改革步伐過快，過度重視「未來」便是忽略當下的民意與生活現狀，若要挽回民調，馬克宏便得放下身段來關注那些因改革而受到傷害的人民，學習如何「苦民所苦」。

台版「馬克宏困境」

對馬克宏的批評，似乎在很多時候也適用於無法「苦民所苦」的蔡英文政府。蔡英文兩年來也致力於改革，包括推動非核家園、年金改革、勞工權益、經濟轉型、前瞻計劃等，然而改革過程不僅如馬克宏般揠苗助長，還經常朝令夕改，民眾還未嘗到改革的果實，就先感受到了「貧富差距越改越大，富更富窮更窮」的實際體會。

回想民進黨在農業政策上的失敗，和馬克宏忽略社會公平、被農民群體抗議的情形如出一轍。2018年夏季，蔡政府對台灣中南部蕉農面臨農產品生產過剩，竟無任何預防機制，農民體驗不到生活有所好轉，舊有的綠地農業縣市轉為藍天也不足為奇。

此外，蔡英文執政後，把所謂「民進黨心裏最軟的一塊」的勞工當作立即開刀的對象；蔡英文身上散發的傲慢氣質，也和馬克宏十分相似。民進黨被諷為「資」進黨，和馬克宏被稱作「富人總統」，意味相同。

執政者的改革反思

馬克宏與蔡英文的例子難免讓人質疑，難道改革型領袖總會招來被人民厭惡的「原罪」？事實上，民意快速掉落的原因可能是來自於領導人過於急躁、改革節奏太快，同時又忽視與民眾的溝通，導致人民趕不上改革的步伐。在此情況下，若領導者能及時體察錯誤，調整改革的方式與步伐，仍有機會再度贏回民心。然而若改革的方向錯誤，手段粗暴，則遭民心背棄且難以挽回是必然之事。

馬克宏嚴格執行改革承諾，讓反對者苦笑說「選前承諾，說到做到」，他強推改革的行徑則散發出剛愎自用的態度，被民眾評為傲慢，然而也不可否認，馬克宏推展改革的態度不因外界反彈與困難而輕易退縮，這正是改革者所需要的魄力。未來，馬克宏若能更懂得傾聽人民的心聲，並在這場「革命」中體認到自己的錯誤，法國仍有可能從陣痛中重生。

至於蔡英文政府，儘管上台後所呈現的經濟數字似有起色，但人們明顯無法體會到紙上數據的溫度，反而是感受到台灣的國際空間遭壓縮、兩岸關係惡化、陸客無意來台灣觀光的「退步生活」。而在改革步伐上，蔡英文更是「進一步退兩步」，每當遭遇來自企業或者資方的反彈就退縮，但對於民眾的反彈卻持冷酷強硬態度，改革方向嚴重背離社會期待。蔡英文未來能否繼續連任，除了應實勝選之夜「謙卑」的話語，正視人民心聲外，根本課題恐怕得要從改革的方向進行調整，找到能讓台灣廣大人民「有感」的改革道路，才能再談下一步。

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關鍵字：多維TW,黃背心,法國

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