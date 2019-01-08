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彰化立委補選　國民黨蔡明忠、柯呈枋、阮厚爵參加民調　

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▲國民黨彰化立委補選由蔡明忠、柯呈枋、阮厚爵參加民調，10日公布結果。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲國民黨彰化立委補選由蔡明忠（中）、柯呈枋（左）、阮厚爵（右）參加民調，10日公布結果。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣第一選區（鹿港、和美）區域立委補選，將由蔡明忠、柯呈枋、阮厚爵3人參加民調，在8日晚間及9日展開，10日在國民黨中央黨部公布結果，由民調最高者接受徵召參選，縣黨部主委張曼莉強調3人都很優秀，但都應遵守黨內機制，只要團結絕對有信心保有這席立委席次。

▲國民黨彰化立委補選由蔡明忠、柯呈枋、阮厚爵參加民調，10日公布結果。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲醫師蔡明忠尊重民調結果。（圖／記者唐詠絮翻攝）

醫師蔡明忠在8日上午發出參選聲明表示，「是因為在幫王惠美縣長競選期間，看到了彰化『空汙、長照、幼兒健康管理』三大面向的問題，希望能以我的專業出發，提出能真正幫助民眾的好政策並協助其推動」。

▲國民黨彰化立委補選由蔡明忠、柯呈枋、阮厚爵參加民調，10日公布結果。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲柯呈枋的臉書貼出參加民調，要民眾相挺。（圖／記者唐詠絮翻攝）

柯呈枋則發聲明指出，地方人士認為阮厚爵剛當選和美鎮長不久，鎮民對其有高度期待，且其並未表態參選，亦無相關競選活動，和美鎮選民都期待阮厚爵留在鎮公所，為鎮民繼續服務，因此希望這次立委補選，可以由他本人與蔡明忠進行君子之爭，不論是他或蔡明忠當選，一定全力協助縣長王惠美及阮鎮長，達到三贏的局面，也為彰化縣民爭取最大的福祉。

▲國民黨彰化立委補選由蔡明忠、柯呈枋、阮厚爵參加民調，10日公布結果。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲和美鎮長阮厚爵說是因為地方勸進，他才參選，但一切平常心。（圖／記者唐詠絮翻攝）

阮厚爵則說，是因為地方勸進，他才參選，但一切平常心，國民黨需要他，他就披上戰袍，大家公平競爭來獲得選民認同，一切以民調為主，遵守黨的精神，不論最後提名誰，他就支持誰。

國民黨彰化縣黨部主委張曼莉表示，任何黨員只有符合黨內規定，都可以參加立委補選，柯、蔡及阮3人都有簽參選意願書即可參加民調，民調結果由選民來決定，由民調高的代表國民黨參選立委補選。

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關鍵字：立委補選,蔡明忠,柯呈枋,阮厚爵,民調

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