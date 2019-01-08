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正國會不入蘇內閣　游錫堃：輸30萬票接閣揆「打臉人民」

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▲▼游錫堃要賴清德留下來。（圖／翻攝游錫堃臉書）

▲游錫堃要賴清德留下來。（圖／翻攝游錫堃臉書）

政治中心／綜合報導

行政院長前院長蘇貞昌回鍋與前立委陳其邁組「蘇邁」內閣幾成定局，台中市前市長林佳龍領導的「正國會」動向備受關注。據透露，總統蔡英文日前找正國會大老、前行政院長游錫堃，游曾向小英表示，執政團隊運作「不可能整個偏掉」，要留意黨內平衡。游坦言正國會在新蘇連線下，會專心回地方拚立委選舉，「要走自己的路」。

《上報》報導，正國會成員說，游錫堃是對蔡英文領導的執政團隊過去在整體布局和資源分配過於偏向「特定派系」，頗有微詞，因此在蔡總統徵詢意見時，有所提醒。

報導引述正國會成員看法指出，游錫堃曾在內部會議中，對蔡英文將找蘇貞昌組閣一事很不以為然，游質疑民進黨在九合一選舉大敗，就是人民要教訓民進黨，結果總統選後喊要檢討，卻又找在此次選舉輸最多、輸了近30萬票的蘇貞昌來接任行政院長，「這是在打臉人民！」

報導說，黨內知情人士透露，無論是游錫堃還是林佳龍和總統會面時，都是表達，如果找不到更合適的人選，賴清德留任行政院長，是當前最好的選擇。

報導說，游私下跟友人透露，蘇一向「霸氣外漏、脾氣外顯」，連前總統陳水扁和他商量的事情，蘇都可能直接拒絕走人，當時蔡英文是蘇的行政院副院長，理應對蘇的行事風格深有所體，不解蔡為何還要重蹈阿扁當年窘境？因此游對蔡英文布局「很憂慮！」

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關鍵字：蘇貞昌,行政院長,內閣,陳其邁

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