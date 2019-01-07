旅遊小確幸！　Expedia不再對台收國外交易手續費

▲Expedia公布2018年國人旅遊年度報告。（圖／Expedia.com.tw提供）

記者徐政璿／台北報導

「數位政委」唐鳳7日晚間在臉書上指出，旅遊平台Expedia發出信函，感謝台灣政府當局的協調溝通，讓「台灣專案」得以落實，未來台灣顧客在Expedia訂購服務，將不再需要收取國外交易手續費。



來自Expedia的感謝函提到，「我們深深佩服政府各機關的效率及支持，以及擁抱改變的創新精神，你們送了台灣消費者一個最好的新年禮物」。唐鳳說，接下來，台灣民眾在 Expedia 網站刷卡訂購國內外旅館、機票等各項服務時，將無須支付信用卡的國外交易手續費——簡單來說，大家都可以少付一點錢。

唐鳳也將Expedia列出的官員名單上傳，他說，本案成功要感謝賴清德、顧立雄主委，以及沈榮津的全力支持；金管會、經濟部、中小企業總會與中央銀行等業務單位，更是功不可沒。她感謝 Expedia 細心的一一列舉，讓這些辛苦的公務同仁，可以成為幕前的有名英雄。



唐鳳強調，「誠如蔡英文今天接見『2018年度全國模範公務人員代表』時所說：我們將會全力，為台灣人民謀求最大福祉。讓我們大家一起加油」。

▼Expedia不再對台收手續費。（圖／翻攝唐鳳臉書）